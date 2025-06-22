Iranski izvori tvrde da su obogaćeni uranijum premjestili prije napada Amerikanaca

Visoki iranski izvori rekli su Reutersu da je većina visoko obogaćenog urana na lokaciji Fordow uklonjena prije američkog napada.

Reuters je prenio i da je broj osoblja u podzemnom objektu u Fordowu smanjen na minimum, a ranije su, prije nekoliko dana, na području ovog nuklearnog postrojenja viđeni kamioni, koji su vjerovatno izvlačili uranijum.

Fordow je jedno od najvažnijih iranskih mjesta za obogaćivanje urana koje su SAD napale, zajedno s Natanzom.

Američki predsjednik Donald Tramp je iznio tvrdnje da su potpuno uništili ta postrojenja za obogaćivanje uranijuma, međutim nema potvrda da se to zaista dogodilo. Iranski zvaničnici čak tvrde da su postrojenja pretrpjela samo površinska oštećenja.

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) saopćila je da do sada nije zabilježeno povećanje nivoa radijacije izvan ciljanih lokacija.

U isto uvjeravaju i iranske vlasti svoje stanovništvo, umirujući ih da nema opasnosti po zdravlje. Reza Kardan, zamjenik direktora Organizacije za atomsku energiju Irana izjavio je da "nijedan trag radioaktivne kontaminacije nije uočen izvan napadnutih lokacija".

On također ističe da su unaprijed napravljeni planovi i poduzete mjere za zaštitu građana u slučaju američkog napada.

"Uprkos kriminalnom činu jutrošnjeg napada na nuklearne objekte, zahvaljujući tim mjerama, nije zabilježena nikakva kontaminacija", rekao je Kardan za iransku novinsku agenciju IRNA.