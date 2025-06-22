Britanski ministar: Nismo učestvovali u napadu SAD-a na Iran

Ministar ekonomije Velike Britanije Džaonatan Rejnolds (Jonathan Reynolds) kazao je da je vlada ove države bila svjesna planova Amerike da izvede zračne napade na Iran, ali da u njima nije učestvovala.

U razgovoru za Sky News jutros je istakao da Velika Britanija nije dobila zahtjev od Amerike za korištenje svoje baze Diego Garsija (Garcia) u Indijskom okeanu.

- Podržavamo sprječavanje Irana da dobije nuklearno oružje. Predložili smo diplomatski tok akcije, kao što su to učinile i druge evropske zemlje, Irci su to odbili – poručio je.

Dodao je da zna da će se ljudi jutros probuditi i da će biti zabrinuti.

- Željet će znati šta ovo znači i želim ih uvjeriti da, iako britanska vlada, Velika Britanija, nije bila uključena u ove napade, mi smo vršili opsežne pripreme za sve eventualnosti, uključujući i to kako se brinemo o britanskim državljanima u regiji i kako ih izvlačimo, te resurse koje imamo u regiji za zaštitu britanske infrastrukture, britanskih baza, britanskog osoblja, ako to bude potrebno – jasno je kazao ministar.