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"SVJESNI PLANOVA"

Britanski ministar: Nismo učestvovali u napadu SAD-a na Iran

Podržavamo sprječavanje Irana da dobije nuklearno oružje, poručio je

Džaonatan Rejnolds. AP

A. O.

22.6.2025

Ministar ekonomije Velike Britanije Džaonatan Rejnolds (Jonathan Reynolds) kazao je da je vlada ove države bila svjesna planova Amerike da izvede zračne napade na Iran, ali da u njima nije učestvovala.

U razgovoru za Sky News jutros je istakao da Velika Britanija nije dobila zahtjev od Amerike za korištenje svoje baze Diego Garsija (Garcia) u Indijskom okeanu.

- Podržavamo sprječavanje Irana da dobije nuklearno oružje. Predložili smo diplomatski tok akcije, kao što su to učinile i druge evropske zemlje, Irci su to odbili – poručio je.

Dodao je da zna da će se ljudi jutros probuditi i da će biti zabrinuti.

- Željet će znati šta ovo znači i želim ih uvjeriti da, iako britanska vlada, Velika Britanija, nije bila uključena u ove napade, mi smo vršili opsežne pripreme za sve eventualnosti, uključujući i to kako se brinemo o britanskim državljanima u regiji i kako ih izvlačimo, te resurse koje imamo u regiji za zaštitu britanske infrastrukture, britanskih baza, britanskog osoblja, ako to bude potrebno – jasno je kazao ministar. 

# IZRAEL
# IRAN
# SAD
# VELIKA BRITANIJA
# AMERIKA
# JONATHAN REYNOLDS
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