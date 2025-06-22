Adnan Hadrović iz Vašingtona za "Avaz": Američki udar korak do regionalne eksplozije, narednih 48 sati su ključni

Napad Sjedinjenih Američkih Država na tri ključna nuklearna postrojenja u Iranu – Fordou (Fordow), Natanz i Isfahan, predstavlja jednu od najopasnijih eskalacija na Bliskom istoku u posljednjoj deceniji, smatra Adnan Hadrović, viši savjetnik za globalnu sigurnost na Institutu za razvojni utjecaj u Vašingtonu i bivši bh. diplomata.
Dodaje kako američki udar na iranski nuklearni program predstavlja korak ka regionalnoj eksploziji.
- Ovaj potez ne samo da destabilizuje regiju, već dovodi svijet na samu ivicu šireg sukoba s potencijalno katastrofalnim posljedicama. Tri mete koje su pogođene čine srž iranskog nuklearnog programa. Natanz je centar za razvoj centrifuga za obogaćivanje uranijuma, u Isfahanu se nalazi postrojenje za preradu nuklearnog goriva, a Fordow je podzemni objekat dizajniran da izdrži zračne napade. Njihovo bombardovanje nije bio samo vojni čin, već snažna političko-strategijska poruka - američka administracija je spremna zaustaviti nuklearne ambicije Irana pod svaku cijenu - kaže Hadrović.
Dodaje da je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) sinoć izjavio da je „iranski nuklearni program uništen“, te da je „konačno došlo vrijeme za mir“. Podsjeća da je Tramp i tokom prethodnog mandata napustio nuklearni sporazum (JCPOA), jasno ukazujući da je njegov prag tolerancije prema iranskim ambicijama – nula.
- Ključno pitanje sada glasi, da li je ovaj napad izolovan čin preventivne prirode, ili pak početak šireg, asimetričnog rata s nesagledivim posljedicama? Iran svakako neće šutjeti. Historijski gledano, Iran rijetko ostaje bez odgovora. Vjerovatni oblici odmazde uključuju napade na američke baze i interese širom regije, aktivaciju proksi-mreže - Hezbollaha, Huta i šiitske milicije u Iraku i Siriji, kao i mogući izlazak iz Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja (NPT), što bi omogućilo ubrzani razvoj oružja – ovaj put bez međunarodnog nadzora. Drugim riječima, umjesto suzbijanja nuklearnog programa, SAD bi ovim činom mogle upravo ubrzati njegov razvoj uz pomoć Moskve i Pekinga - ističe Hadrović.
Iako za sada nema takvih informacija, naš sagovornik upozorava da bi oštećenje nuklearnih postrojenja, koja sadrže visoko toksične materijale, poput uranium heksafluorida, moglo izazvati dugoročne i katastrofalne posljedice po zdravlje stanovništva u gusto naseljenim područjima.
Komentirajući ponašanje regionalnih sila, sunitskih zemalja poput Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Bahreina, Hadrović kaže da one zasad šute, ali da njihova šutnja ne odražava neutralnost jer je Iran decenijama njihov glavni regionalni rival.
- U tom kontekstu, američki udar im može odgovarati kao „udar preko tuđe ruke“ – bez direktne konfrontacije, ali uz oslabljeni Iran. No, nijedna od tih zemalja nije imuna na iransku osvetu. Ovaj napad ima potencijal da izazove ozbiljan poremećaj i na globalnim tržištima - zatvaranje Hormuškog moreuza, kroz koji prolazi gotovo 20 posto svjetske nafte, esplozivan rast cijena energenata i ugrožavanje globalnih lanaca snabdijevanja. Posljedice neće osjetiti samo velike sile. Zemlje poput Bosne i Hercegovine već bilježe porast cijena goriva i hrane, što prijeti dodatnoj inflaciji i socijalnoj nestabilnosti - naglašava Hadrović.
U svojoj analizi ukazuje da Rusija, okupirana ratom u Ukrajini, koristi ovu krizu da skrene pažnju sa sopstvenog fronta, dok Kina pažljivo analizira reakciju Zapada, pa bi u odsustvu ozbiljnih posljedica po SAD, kineski lideri mogli zaključiti da je i Peking slobodan za odlučnije korake prema Tajvanu.
- U tom smislu, ovaj udar nadilazi Bliski istok. On šalje signal da je međunarodni poredak zasnovan na pravilima nalazi u ozbiljnoj krizi. U svijetu već opterećenom ratom u Ukrajini, napetostima u Aziji i političkom nestabilnošću u Evropi, otvaranje novog fronta nosi nesagledive posljedice. Iako se napad predstavlja kao čin samozaštite i odbrane izraelskih interesa, on bi mogao biti uvod u novi hladni, pa i "vrući" rat s tri istovremene linije: Ukrajina, Bliski istok i Istočna Azija. Udar na iranske nuklearne objekte može se posmatrati kao taktička pobjeda, ali samo ako iza njega stoji jasna strategija deeskalacije i diplomatski izlaz. U suprotnom, ovo je početak nove ere globalne nesigurnosti. Narednih 48 sati su ključni. Tramp je u obraćanju naciji istakao da je spreman nastaviti napade ako bude trebalo. U trenutku kada je svijet već na ivici iscrpljenosti, više nego ikada su nam potrebni razum, diplomatija i strateško strpljenje - ističe Adnan Hadrović, viši savjetnik za globalnu sigurnost na Institutu za razvojni utjecaj u Vašingtonu i bivši bh. diplomata.