Adnan Hadrović iz Vašingtona za "Avaz": Američki udar korak do regionalne eksplozije, narednih 48 sati su ključni

Napad Sjedinjenih Američkih Država na tri ključna nuklearna postrojenja u Iranu – Fordou (Fordow), Natanz i Isfahan, predstavlja jednu od najopasnijih eskalacija na Bliskom istoku u posljednjoj deceniji, smatra Adnan Hadrović, viši savjetnik za globalnu sigurnost na Institutu za razvojni utjecaj u Vašingtonu i bivši bh. diplomata.

Dodaje kako američki udar na iranski nuklearni program predstavlja korak ka regionalnoj eksploziji.

- Ovaj potez ne samo da destabilizuje regiju, već dovodi svijet na samu ivicu šireg sukoba s potencijalno katastrofalnim posljedicama. Tri mete koje su pogođene čine srž iranskog nuklearnog programa. Natanz je centar za razvoj centrifuga za obogaćivanje uranijuma, u Isfahanu se nalazi postrojenje za preradu nuklearnog goriva, a Fordow je podzemni objekat dizajniran da izdrži zračne napade. Njihovo bombardovanje nije bio samo vojni čin, već snažna političko-strategijska poruka - američka administracija je spremna zaustaviti nuklearne ambicije Irana pod svaku cijenu - kaže Hadrović.

Dodaje da je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) sinoć izjavio da je „iranski nuklearni program uništen“, te da je „konačno došlo vrijeme za mir“. Podsjeća da je Tramp i tokom prethodnog mandata napustio nuklearni sporazum (JCPOA), jasno ukazujući da je njegov prag tolerancije prema iranskim ambicijama – nula.

- Ključno pitanje sada glasi, da li je ovaj napad izolovan čin preventivne prirode, ili pak početak šireg, asimetričnog rata s nesagledivim posljedicama? Iran svakako neće šutjeti. Historijski gledano, Iran rijetko ostaje bez odgovora. Vjerovatni oblici odmazde uključuju napade na američke baze i interese širom regije, aktivaciju proksi-mreže - Hezbollaha, Huta i šiitske milicije u Iraku i Siriji, kao i mogući izlazak iz Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja (NPT), što bi omogućilo ubrzani razvoj oružja – ovaj put bez međunarodnog nadzora. Drugim riječima, umjesto suzbijanja nuklearnog programa, SAD bi ovim činom mogle upravo ubrzati njegov razvoj uz pomoć Moskve i Pekinga - ističe Hadrović.