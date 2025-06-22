Najmanje 86 ranjenih u Tel Avivu i Haifi, izraelska raketa greškom pogodila zgradu

U iranskom napadu balističkim raketama jutros je ispaljeno 30 raketa na Izrael prilikom čega je u Tel Avivu i Haifi ranjeno najmanje 86 osoba od čega većina lakše.

Ministarstvo zdravstva izvještava da je 86 povrijeđenih osoba primljeno u bolnice zbog najnovijeg kruga iranskih raketnih napada, od čega većina ranjenih nalazi u stabilnom stanju.

Iz izraelske vojske su naveli da je za povećanje broja ranjenih odgovoran i pad izraelske rakete za presretanje balističkih raketa iz Irana, koja je zbog greške pala na jedan od objekata u Haifi.

Pored Haife iranske rakete su pogodile i Tel Aviv u kojem je potpuno uništeno nekoliko stambenih zgrada i drugih objekata. Rakete su ispaljene u dva plotuna od čega je prvi uključivao 22 rakete, a drugi pet.

Prema saopštenju izraelskog ministarstva saobraćaja očekuje se da će se izraelski zračni prostor ponovo otvoriti u poslijepodnevnim satima nakon privremenog prekida.