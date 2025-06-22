Predsjednik Izraela: Nisam znao da će Amerikanci napasti Iran

Predsjednik Izraela Isak Hercog (Isaac Herzog) za BBC je izjavio da je napad Amerike na Iran bio historijska i hrabra odluka.
Na pitanje je li iranski nuklearni kapacitet uništen, Hercog je odgovorio da ne zna sve detalje.
- Sasvim mi je jasno da je iranski nuklearni program ozbiljno pogođen – rekao je on.
Na direktno pitanje je li Izrael tražio od predsjednika SAD-a Donalda Trampa (Trumpa) da napadne Iran, Hercog je rekao: "Odluku smo prepustili Amerikancima".
Dodao je da nije znao da će SAD napasti iranska nuklearna postrojenja.
- Probudio sam se kad se to dogodilo – izjavio je on.
Kuensberg (Kuenssberg) ga je zatim upitala hoće li Izrael sada prestati napadati Iran, ali Hercog nije dao direktan odgovor.
Umjesto toga, rekao je da Iran ispaljuje rakete na izraelski teritorij i da "moraju učiniti sve što je potrebno da se odbrane od raketa".
- Način da se to učini je, naravno, da se stvar riješi na međunarodnom nivou i da se osigura izlazna strategija – zaključio je on.