Predsjednik Izraela: Nisam znao da će Amerikanci napasti Iran

Predsjednik Izraela Isak Hercog (Isaac Herzog) za BBC je izjavio da je napad Amerike na Iran bio historijska i hrabra odluka.

Na pitanje je li iranski nuklearni kapacitet uništen, Hercog je odgovorio da ne zna sve detalje.

- Sasvim mi je jasno da je iranski nuklearni program ozbiljno pogođen – rekao je on.

Na direktno pitanje je li Izrael tražio od predsjednika SAD-a Donalda Trampa (Trumpa) da napadne Iran, Hercog je rekao: "Odluku smo prepustili Amerikancima".