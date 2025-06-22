Vojni analitičar Nedžad Ahatović za "Avaz": Špekulira se da je Vašington kontaktirao Teheran prije napada

Uprkos brojnim reakcijama da bi napadi SAD-a mogli predstavljati korak ka daljnjoj eskalaciji sukoba na Bliskom istoku, vojni analitičar Nedžad Ahatović nije siguran da će do toga zaista i doći. U izjavi za "Avaz" kaže da su SAD izvršile ograničene zračne udare na postrojenja za obogaćivanje radioaktivnog materijala u Fordou i Nantanzu, što je bilo očekivano.

- Iran tvrdi da nije bilo većih oštećenja na postrojenjima, a postoje i dokazi da su kritično važni sklopovi i materijal par dana prije napada izmješteni iz tih objekata. Špekulira se da je Vašington kontaktirao Teheran prije napada, što se ne moźe isključiti sa sigurnošću. Sada slijedi diplomatski, politički i vojni odgovor Irana i ozbiljnije uključivanje u čitav taj proces njegovih deklariranih saveznika. Posljedica ne mora nužno da bude eskalacija sukoba, mada ni to nije isključeno, ali jedna posljedica ovog napada je sigurna - Iran će ubrzati razvoj atomske bombe i u tome će imati pomoć i Rusije i Kine - kazao nam je Ahatović.