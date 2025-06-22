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META VOJNI AERODROM

Izrael uništio nekoliko aviona iz "Pahlavijeve ere": Iranska raketa pogođena pred samo lansiranje

Izraelska vojska tvrdi da je tom prilikom uništeno najmanje dva borbena aviona F-5 koje je Iran nabavio u periodu vladavine dinastije Pahlavi

Isječak iz snimka. Platforma X

A. O.

22.6.2025

Meta današnjeg napada ratnog zrakoplovstva Izraela bio je vojni aerodrom Dezful na kojem je uništeno nekoliko borbenih aviona F-5 kao i jedna balistička raketa na mobilnom lanseru neposredno pred lansiranje.

Više od 20 izraelskih aviona napalo je ciljeve u jugozapadnom dijelu Irana s ciljem neutralizacije ostataka iranskog ratnog zrakoplovstva.

Izraelska vojska tvrdi da je tom prilikom uništeno najmanje dva borbena aviona F-5 koje je Iran nabavio u periodu vladavine dinastije Pahlavi.

Osim aviona izvršeni su napadi i na mobilne lansere balističkih raketa od čega su neki uništeni pred lansiranje što ukazuje da je Iran planirao dodatne udare tokom dana.

Iranske raketne snage koriste mobilne lansere radi težeg otkrivanja lansiranja jer je većina raketnih silosa pod stalnim nadzorom izraelskih zračnih snaga.

Kod Isfahana je pogođen objekt vojne fabrike u kojoj se nalazio dio proizvodne linije za proizvodnju eksploziva pri čemu nema detaljnijih informacija o efektima ovog udara.

# IZRAEL
# IRAN
# AMERIKA
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