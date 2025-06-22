Izrael uništio nekoliko aviona iz "Pahlavijeve ere": Iranska raketa pogođena pred samo lansiranje

Meta današnjeg napada ratnog zrakoplovstva Izraela bio je vojni aerodrom Dezful na kojem je uništeno nekoliko borbenih aviona F-5 kao i jedna balistička raketa na mobilnom lanseru neposredno pred lansiranje.

Više od 20 izraelskih aviona napalo je ciljeve u jugozapadnom dijelu Irana s ciljem neutralizacije ostataka iranskog ratnog zrakoplovstva.

Izraelska vojska tvrdi da je tom prilikom uništeno najmanje dva borbena aviona F-5 koje je Iran nabavio u periodu vladavine dinastije Pahlavi.