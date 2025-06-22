Medvedev poručio da su "brojne zemlje spremne direktno snabdijevati Iran svojim nuklearnim oružjem"

Bivši ruski predsjednik i premijer Dmitrij Medvedev je izjavio da su "brojne zemlje spremne direktno snabdijevati Iran svojim nuklearnim oružjem".

Medvedev je na svom Telegram kanalu napisao kojih 10 posljedica je izazvao američki napad na tri nuklearna postrojenja u Iranu.

Napad izazvao nove udare

Prvo što navodi jeste da kritična infrastruktura nuklearnog programa Irana očigledno nije oštećena ili je oštećena samo neznatno.

Zatim navodi da će se obogaćivanje nuklearnih materijala, ali i proizvodnja nuklearnog oružja sigurno nastaviti nakon američkog napada.

"Brojne zemlje su spremne da direktno snabdijevaju Iran svojim nuklearnim oružjem", poručio je Medvedev kao treću posljedicu američkog napada.

On zatim ističe da je taj napad izazvao nove udare na Izrael i paniku u toj državi, a da su SAD uvučene u novi sukob s mogućim kopnenim operacijama.

"Tramp, koji je došao kao predsjednik mirotvorac, započeo je novi rat za Sjedinjene Američke Države", napisao je.

Narod se konsoliduje

Ističe i da je "politički režim Irana očuvan, s velikim stepenom vjerovatnoće da je postao još jači".

"Narod se konsoliduje oko duhovnog vodstva, pa čak i oni koji nisu saosjećali s njim", rekao je Medvedev.

Medvedev poručuje i da je većina svjetskih zemalja protiv postupaka Izraela i SAD-a te Trumpu poručuje da s takvim uspjehom i aktivnostima "nikada neće vidjeti Nobelovu nagradu za mir, čak i uprkos svom podmićivanju ove nominacije".

"Dobar početak, čestitam, gospodine predsjedniče!", poručio mu je.