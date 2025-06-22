Iranski ministar: Kako da se vratimo za pregovarački sto kad nismo ni otišli, sastat ću se s Putinom

Ministar vanjskih poslova Irana Abas Aragči (Abbas Araghchi) oglasio se na društvenoj mreži X i poručio da su u protekloj sedmici i Izrael i SAD odlučili "razniјeti diplomatiju".
U objavi navodi da je tokom prošlosedmičnih pregovora s Amerikom "Izrael odlučio razniјeti tu diplomatiju".
Isto se, tvrdi, dogodilo i tokom razgovora s evropskim dužnosnicima, ali je ovaj put "SAD odlučio razniјeti diplomatiju".
- Koji biste vi zaključak donijeli? Za Britaniju i visokog predstavnika EU-a Iran je taj koji se treba „vratiti“ za pregovarački sto. Ali kako da se Iran vrati za nešto što nikad nije napustio, a kamoli uništio - upitao je.
Na kasnijoj konferenciji za novinare Aragči je oštro osudio američke napade i poručio da je predsjednik SAD-a Donald Tramp (Trump) izigrao vlastite birače.
- Predsjednik Tramp izabran je na temelju obećanja da će okončati skupo američko uplitanje u beskonačne ratove u našem dijelu svijeta. Ali, on je izdao ne samo Iran, zloupotrijebivši našu predanost diplomatiji, već je i prevario vlastite birače - rekao je Aragči.
Nazvao je Trampa i SAD "bezakonim nasilnicima".
Ponovno je pozvao Vijeće sigurnosti UN-a da osudi američke napade i upozorio da bi šutnja mogla svijet gurnuti u dosad nezapamćen nivo opasnosti i haosa.
Na kraju konferencije, ministar Irana je najavio da će tokom dana otputovati u Moskvu, gdje će se sutra sastati s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom.
- Rusija je prijatelj Irana. Konstantno konsultujemo jedni druge. Tokom protekla dva-tri mjeseca, dok smo pregovarali sa SAD-om, neprestano smo informirali naše ruske partnere o svakom prijedlogu i svakom pomaku – ili njegovom izostanku - rekao je Aragči.
Naglasio je da će sutrašnji susret s ruskim predsjednikom biti "ozbiljan i sadržajan", te da Teheran i Moskva nastavljaju tijesnu saradnju.