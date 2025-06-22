Iranski ministar: Kako da se vratimo za pregovarački sto kad nismo ni otišli, sastat ću se s Putinom

Ministar vanjskih poslova Irana Abas Aragči (Abbas Araghchi) oglasio se na društvenoj mreži X i poručio da su u protekloj sedmici i Izrael i SAD odlučili "razniјeti diplomatiju".

U objavi navodi da je tokom prošlosedmičnih pregovora s Amerikom "Izrael odlučio razniјeti tu diplomatiju".

Isto se, tvrdi, dogodilo i tokom razgovora s evropskim dužnosnicima, ali je ovaj put "SAD odlučio razniјeti diplomatiju".

- Koji biste vi zaključak donijeli? Za Britaniju i visokog predstavnika EU-a Iran je taj koji se treba „vratiti“ za pregovarački sto. Ali kako da se Iran vrati za nešto što nikad nije napustio, a kamoli uništio - upitao je.