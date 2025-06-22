Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

TRAMP IZDAO GLASAČE

Iranski ministar: Kako da se vratimo za pregovarački sto kad nismo ni otišli, sastat ću se s Putinom

Ali, on je izdao ne samo Iran, zloupotrijebivši našu predanost diplomatiji, već je i prevario vlastite birače, rekao je Aragči

Abas Aragči. Tatyana Makeyeva/Pool Photo via AP

A. O.

22.6.2025

Ministar vanjskih poslova Irana Abas Aragči (Abbas Araghchi) oglasio se na društvenoj mreži X i poručio da su u protekloj sedmici i Izrael i SAD odlučili "razniјeti diplomatiju".

U objavi navodi da je tokom prošlosedmičnih pregovora s Amerikom "Izrael odlučio razniјeti tu diplomatiju".

Isto se, tvrdi, dogodilo i tokom razgovora s evropskim dužnosnicima, ali je ovaj put "SAD odlučio razniјeti diplomatiju".

- Koji biste vi zaključak donijeli? Za Britaniju i visokog predstavnika EU-a Iran je taj koji se treba „vratiti“ za pregovarački sto. Ali kako da se Iran vrati za nešto što nikad nije napustio, a kamoli uništio - upitao je.

Na kasnijoj konferenciji za novinare Aragči je oštro osudio američke napade i poručio da je predsjednik SAD-a Donald Tramp (Trump) izigrao vlastite birače.

- Predsjednik Tramp izabran je na temelju obećanja da će okončati skupo američko uplitanje u beskonačne ratove u našem dijelu svijeta. Ali, on je izdao ne samo Iran, zloupotrijebivši našu predanost diplomatiji, već je i prevario vlastite birače - rekao je Aragči.

Nazvao je Trampa i SAD "bezakonim nasilnicima".

Ponovno je pozvao Vijeće sigurnosti UN-a da osudi američke napade i upozorio da bi šutnja mogla svijet gurnuti u dosad nezapamćen nivo opasnosti i haosa.

Na kraju konferencije, ministar Irana je najavio da će tokom dana otputovati u Moskvu, gdje će se sutra sastati s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom.

- Rusija je prijatelj Irana. Konstantno konsultujemo jedni druge. Tokom protekla dva-tri mjeseca, dok smo pregovarali sa SAD-om, neprestano smo informirali naše ruske partnere o svakom prijedlogu i svakom pomaku – ili njegovom izostanku - rekao je Aragči.

Naglasio je da će sutrašnji susret s ruskim predsjednikom biti "ozbiljan i sadržajan", te da Teheran i Moskva nastavljaju tijesnu saradnju.

# SUKOB
# IZRAEL
# IRAN
# SUKOBI
# ABBAS ARAGHCHI
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.