Objavljeni prvi satelitski snimci nakon napada na Fordow: Tri velika kratera u planini

Na temelju satelitskih snimaka objekta Fordow nakon sinoćnjeg napada američkih bombardera B-2, vidljivi su krateri na planini u kojoj se nalaze podzemna postrojenja za obogaćivanje uranija.

Prema analizi satelitskih snimaka Fordowa britanskog Open source centra, na planini iznad postrojenja Fordowa vidljiva su oštećenja.

Na sjevernoj strani kompleksa vidljiva su najmanje tri kratera koja su grupisana u malom rastojanju. Iako nije potvrđeno krateri bi mogli biti posljedica prodora američkih GBU-57 MOP penetracijskih bombi.