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UOČLJIVO SLIJEGANJE

Objavljeni prvi satelitski snimci nakon napada na Fordow: Tri velika kratera u planini

Iako nije potvrđeno krateri bi mogli biti posljedica prodora američkih GBU-57 MOP penetracijskih bombi.

Krateri na planini. Platforma X

B. C.

22.6.2025

Na temelju satelitskih snimaka objekta Fordow nakon sinoćnjeg napada američkih bombardera B-2, vidljivi su krateri na planini u kojoj se nalaze podzemna postrojenja za obogaćivanje uranija.

Prema analizi satelitskih snimaka Fordowa britanskog Open source centra, na planini iznad postrojenja Fordowa vidljiva su oštećenja.

Na sjevernoj strani kompleksa vidljiva su najmanje tri kratera koja su grupisana u malom rastojanju. Iako nije potvrđeno krateri bi mogli biti posljedica prodora američkih GBU-57 MOP penetracijskih bombi.

Iz centra navode da se na drugoj strani planine iz satelitskih snimaka uočava slijeganje terena što bi moglo biti direktna posljedica eksplozivnog dejstva u dubini objekta.

Američka vojska, kao i ratno zrakoplovstvo, nisu potvrdili niti detaljnije prikazali efekte sinoćnjih udara u kojima se navodi da je u napadu korišteno 12 penetracijskih bombi GBU-57 MOP.

# IZRAEL
# IRAN
# RAT
# SAD
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