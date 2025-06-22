Prva reakcija iz Kremlja: Putin ne planira razgovarati s Trampom

Ruski predsjednik Vlaadimir Putin "ne planira" razgovarati s Donaldom trampom (Trumpom) nakon napada, ali bi poziv mogao biti brzo uspostavljen, rečeno je to iz Kremlja.

- Ruski predsjednik Vladimir Putin ne planira razgovarati sa svojim američkim kolegom Donaldom Trampom - rekao je Kremlj u nedjelju nakon američkih napada na iranska nuklearna mjesta, ali je dodao da bi poziv mogao biti brzo dogovoren, prenijela je državna novinska agencija TASS.

Rusija i Iran potpisali su u januaru "sveobuhvatan sporazum o partnerstvu", učvršćujući njihov bliski strateški savez, iako sporazum nije zahtijevao od dvije zemlje da stanu u odbranu druge ako jedna bude napadnuta.

U međuvremenu, u pozivu u četvrtak, Putin i kineski lider Si Đinping (Xi Jinping) oštro su osudili napade Izraela na Iran, prema očitanjima Kremlja i kineskog ministarstva vanjskih poslova.

Iako se u izjavama ne spominju Sjedinjene Države, Si je - u slabo prikrivenoj poruci Trampu - naglasio da bi "velike sile" koje imaju poseban utjecaj na strane u sukobu trebale raditi na "hlađenju situacije, a ne suprotno".