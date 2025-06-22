Ovo su baze SAD-a koje bi mogle biti prve na udaru iranskog odgovora, neke su već pogođene

Stanje borbene gotovosti podignuto je na najviši nivo u svima bazama američke vojske u Iraku i regiji.

To dolazi uslijed iščekivanja odgovora Irana na američko bombardovanje infrastrukture iranskog nuklearnog programa.

Vojna prisutnost

Prema dostupnim informacijama Sjedinjene Američke Države (SAD) održavaju vojnu prisutnost u Iraku s približno 2.500 vojnika koji su raspoređeni u četiri ključne baze.

Prva je baza Ain al-Asad, koja se nalazi u provinciji Anbar. Druga je baza Erbil, koja je smještena u iračkom Kurdistanu. Treća baza je Bagdadski diplomatski centar za podršku, koji se nalazi u blizini međunarodnog aerodroma u Bagdadu. Četvrta baza je Union III, smještena u bagdadskoj Zelenoj zoni.

Inače, ove baze su trenutno aktivne.

Širom Iraka postoji veliki broj manjih kampova, logističkih centara i isturenih pozicija američke vojske koji se povremeno koriste ili su napušteni.

Najveća baza

Zračna baza Al-Asad, nalazi se 240 kilometara zapadno od Bagdada i njome zajednički upravljaju iračke i američke zračne snage.

Ova baza je ujedno i najveća baza američkih vojnika u Iraku zbog čega je bila meta nekoliko napada proiranskih milicija u Iraku.

U raketnom napadu Irana iz 2020. godine nakon likvidacije Qasema Soleimanija na američke baze u Iraku, od 16 ispaljenih raketa čak 11 je palo na bazu Al-Asad prilikom čega je ranjeno više desetina američkih vojnika. U raketnom napadu iz 2020. godine napadnuta je i baza Erbil koja se nalazi svega 60 kilometara od iračko-iranske granice, što je čini najčešćom metom iranskih napada.

Povlačenje iz Iraka

Ukupno, procjenjuje se da je SAD tokom različitih perioda imao preko 100 vojnih lokacija širom Iraka. Veće baze su uglavnom služile kao centri komandovanja, logistike i smještaja više hiljada vojnika, dok su manje baze često bile uspostavljene u blizini gradova i osjetljivih zona radi brzog reagovanja i podrške lokalnim snagama.

Tokom povlačenja američkih snaga, naročito nakon 2011. godine i djelimično nakon 2017. godine, mnoge baze su zatvarane ili predavane iračkim snagama. Međutim, u posljednjih nekoliko godina, američka prisutnost se fokusirala na nekoliko ključnih baza zbog nastavka obuke i borbe protiv tzv. "Islamske države".

S druge strane, iračka vlada je započela proces pregovora sa SAD-om o postepenom i potpunom povlačenju preostalog kontingenta američkih snaga.

Ostatak regije

Druge baze u Perzijskom zaljevu u kojima su smještene američke trupe uključuju bazu Buehring i zračnu bazu Ali al-Salem u Kuvajtu, te zračnu bazu al-Dhafra u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Također, Trampova administracija je ovog mjeseca saopštila da smanjuje američko vojno prisustvo u Siriji s osam baza na jednu, i to bazu Al-Tanf.

Glavno američko vojno prisustvo u Perzijskom zaljevu nalazi se u pomorskoj bazi Manama u Bahreinu, gdje je smješteno sjedište 5. američke flote. U ovoj bazi nalazi se više od 8.300 američkih mornara što je uz zračnu bazu al-Udeid najveće vojno prisustvo u regiji.

Također, katarska baza al-Udeid koja je ujedno i istureno komandno mjesto Centralne komande američke vojske (CENTCOM), prima više od 10.000 vojnika.

Iz baze al-Udeid je proteklih dana kao dio preventivnih mjera izvučen većinski sastav zračne flote, čime se dodatno potvrđuje opasnost iranskog napada na američke vojne instalacije.

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