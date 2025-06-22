Pakistan osudio američki napad na Iran dan nakon što su Trampa nominovali za Nobelovu nagradu za mir

Pakistan je u službenom saopćenju Ministarstva vanjskih poslova izjavio da je "ozbiljno zabrinut" zbog rizika od moguće eskalacije sukoba u zapadnoj Aziji nakon američkih napada na Iran.

Oni su osudili američki napad na nuklearne lokacije Irana, a osuda dolazi dan nakon što je Islamabad podržao Donalda Trampa kao kandidata za Nobelovu nagradu za mir.

U objavi na X-u, pakistansko ministarstvo vanjskih poslova napisalo je da američki napad "krši sve norme međunarodnog prava", dodajući da Iran ima pravo da se brani prema Povelji UN-a.

"Neviđena eskalacija napetosti i nasilja, zbog kontinuirane agresije protiv Irana, duboko je uznemirujuća. Svaka daljnja eskalacija napetosti imat će ozbiljne štetne implikacije za regiju i šire", rekao je Pakistan.

Glavni vojni komandant Pakistana Asim Munir je jučer bio u Washingtonu gdje je hvalio Trampa, ali ova država sada osuđuje američke poteze.

"Naglašavamo imperativnu potrebu poštovanja života i imovine civila i trenutnog okončanja sukoba. Sve strane moraju se pridržavati međunarodnog prava, posebno međunarodnog humanitarnog prava", dodao je Islamabad, pozivajući na povratak dijalogu i diplomatiji "u skladu s principima i ciljevima Povelje UN-a".