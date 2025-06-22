Bahrein i Kuvajt pripremaju se za moguće širenje sukoba

Bahrein i Kuvajt, dom američkih baza, danas su se pripremili za mogućnost širenja iranskog sukoba na njihovu teritoriju. Bahrein je pozvao vozače da izbjegavaju glavne ceste, a Kuvajt je uspostavio skloništa u kompleksu ministarstava nakon američkih napada na iranska nuklearna postrojenja, javlja Reuters.

Američke snage napale su tri glavna iranska nuklearna postrojenja kasno u subotu, a predsjednik Donald Trump upozorio je Teheran da će se suočiti s razornijim napadima ako ne pristane na mir.

Teheran je prethodno upozorio da bi, ako ga Sjedinjene Države napadnu, mogao ciljati američku imovinu u regiji, uključujući američke vojne baze.

U Bahreinu se nalazi sjedište 5. flote američke mornarice, a u Kuvajtu postoji nekoliko američkih baza.

- S obzirom na nedavni razvoj događaja u regionalnoj sigurnosnoj situaciji, potičemo građane i stanovnike da koriste glavne ceste samo kada je to potrebno, kako bi se održala javna sigurnost i omogućilo nadležnim tijelima efikasno korištenje cesta - saopćilo je bahreinsko ministarstvo unutrašnjih poslova u objavi na X.

Prema informaciji Zavoda za državnu službu u Bahreinu, za 70 posto državnih službenika rečeno je da rade od kuće do daljnjega, navodeći kao razlog eskalaciju napetosti.

Kuvajt je postavio skloništa u kompleksu ministarstava zemlje, opsežnom kompleksu zgrada u kojem se nalazi nekoliko vladinih odjela, uključujući ministarstva pravosuđa i finansija, saopćilo je ministarstvo financija.

Bahreinske vlasti ranije ove sedmice izjavile su da su aktivirale nacionalni plan i nacionalni centar za civilne hitne slučajeve kako bi se pripremile za slučaj vanrednih situacija te su nastavile s testiranjem sirena za uzbunu širom zemlje.

Regionalni mediji također su izvijestili da je zemlja postavila 33 skloništa.