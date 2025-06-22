Iranska Revolucionarna garda: Američki napadi su čin agresije, odgovorit ćemo

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) osudio je u nedjelju američke napade na tri iranska nuklearna postrojenja kao “neviđeni i očigledan čin agresije“ i najavio odgovor na napade, javlja Anadolija.

U oštro formuliranoj izjavi, IRGC je rekao da je SAD, u koordinaciji s Izraelom, izveo vojne i ilegalne napade na iranska mirnodopska nuklearna postrojenja, nazivajući napade jasnim kršenjem Povelje UN-a, međunarodnog prava, Ugovora o neširenju nuklearnog oružja i temeljnih principa poštovanja nacionalnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta.

Navedeno je da je SAD pružio sveobuhvatnu podršku i saradnju u planiranju i izvršavanju izraelskih tekućih napada na Iran.

- Još jednom, ovaj čin je otkrio nesposobnost agresorskog fronta da stvori stvarne promjene na terenu. Nedostaje im i inicijativa i sposobnost da izbjegnu razornu odmazdu - rekao je IRGC.

IRGC je saopćio da je njihov obavještajni aparat identifikovao "tačke polaska" aviona koji su učestvovali u sedmičnom napadu, dodajući da američke vojne baze u regionu "nisu izvor snage, već velike ranjivosti".

Neće biti eliminisana nuklearna tehnologija

- Čvrsto izjavljujemo da iranska domaća i mirnodopska nuklearna tehnologija neće biti eliminisana nijednim napadom. Naprotiv, takvi činovi samo jačaju odlučnost naših mladih i posvećenih naučnika da teže većem napretku i razvoju - navodi se.

U upozorenju, elitne iranske snage su saopćile da će se vojne operacije protiv Izraela nastaviti, ciljajući njegovu infrastrukturu, strateške centre i interese.

Također su nagovijestile moguće napade na američke baze u Zaljevu, rekavši da je napad na nuklearne lokacije Iranu, u skladu sa legitimnim pravom na samoodbranu, dao opciju da odgovori na načine koji prevazilaze “zabludne proračune agresorske alijanse“.

Ranije u nedjelju, Iranska organizacija za atomsku energiju (AEOI) također je osudila napad na nuklearna postrojenja zemlje u Fordu, Natanzu i Isfahanu.

- Očekuje se da će međunarodna zajednica osuditi ovo bezakonje zasnovano na pravilima džungle i da će stati uz Iran u ostvarivanju njegovih legitimnih prava - navodi se.

Odmazda na Izrael

Američki napadi su najnovija eskalacija u izraelskom vojnom napadu na Iran, što je navelo Teheran da pokrene odmazdu na Izrael.

Izraelske vlasti saopćile su da je od tada u iranskim raketnim napadima ubijeno najmanje 25 ljudi, a stotine povrijeđeno.

U Iranu je, prema iranskom Ministarstvu zdravstva, u izraelskom napadu ubijeno 430 ljudi, a više od 3.500 ranjeno.