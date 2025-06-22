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DUBOKO SU ZABRINUTI

Turska upozorila da američki napad na Iran riskira globalnu eskalaciju

Jedini način da se riješi spor oko iranskog nuklearnog programa je putem pregovora, naglasilo je Ministarstvo

Sukob između Irana i Izraela - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Anadolija

22.6.2025

Ministarstvo vanjskih poslova Republike Turske izrazilo je danas duboku zabrinutost zbog američkog napada na iranska nuklearna postrojenja, upozoravajući da bi to moglo eskalirati regionalni sukob u globalnu krizu, javlja Anadolija.

- Američki napad na nuklearna postrojenja Islamske Republike Iran 22. juna maksimizirao je rizik koji smo više puta istakli, eskalaciju sukoba i destabilizaciju sigurnosnog okruženja - navodi se u saopćenju ministarstva.

Turska ističe da je duboko zabrinuta zbog mogućih posljedica operacije usmjerene na iranska nuklearna postrojenja.

- Ovakav razvoj događaja može dovesti regionalni spor do globalnog nivoa. Ne želimo da se tako katastrofalan scenario odvija - dodaje se u saopćenju.

Turska je pozvala sve uključene strane da djeluju odgovorno i odmah zaustave napade kako bi se izbjegle daljnje žrtve i razaranja.

- Jedini način da se riješi spor oko iranskog nuklearnog programa je putem pregovora - naglasilo je Ministarstvo, pozivajući međunarodnu zajednicu da podrži diplomatske napore za pronalaženje mirnog rješenja.

Ispunjenje odgovornosti

- Turska je spremna da ispuni svoje odgovornosti i da konstruktivan doprinos - zaključuje se u saopćenju.

Izjava je uslijedila nekoliko sati nakon što je SAD izveo napade na iranske nuklearne lokacije, uključujući postrojenje Fordo, koristeći bombe za uništavanje bunkera i krstareće rakete.

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) je danas objavio da su američke snage izvele “vrlo uspješne“ zračne napade na tri iranske nuklearne lokacije, usred rastućeg straha od šireg sukoba u regiji.

Nakon američkih napada, Iran je pozvao Vijeće sigurnosti UN-a da održi hitan sastanak kako bi osudio američku agresiju i pozvao na odgovornost one koji krše međunarodno pravo.

Neprijateljstva su izbila 13. juna kada je Izrael pokrenuo zračne napade na nekoliko lokacija širom Irana, uključujući vojne i nuklearne objekte, što je navelo Teheran da pokrene uzvratne napade.

Raketni napadi

Izraelske vlasti su saopćile da je od tada u iranskim raketnim napadima ubijeno najmanje 25 ljudi, a stotine povrijeđeno.

U Iranu je, prema iranskom Ministarstvu zdravstva, u izraelskom napadu ubijeno 430 ljudi, a više od 3.500 ranjeno.

# IZRAEL
# IRAN
# SAD
# TURSKA
# ESKALACIJA
# ESKALACIJA SUKOBA
# AMERIČKI NAPAD
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