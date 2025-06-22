Iranski ministar vanjskih poslova: SAD posljednjim napadom na nuklearna postrojenja prešao svaku crvenu liniju

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) izjavio je da je SAD prešao svaku crvenu liniju posljednjim napadom na iranska nuklearna postrojenja, upozoravajući da diplomatija možda više neće biti moguća, javlja Anadolu.

- Nedavni američki napadi na Iran su skandalozno, teško i neviđeno kršenje temeljnih principa Povelje UN-a i međunarodnog prava - rekao je Aragči na konferenciji za novinare u Istanbulu, gdje boravi na 51. sjednici Vijeća ministara vanjskih poslova Organizacije islamske saradnje (OIC).

- Iran najsnažnije osuđuje brutalnu američku vojnu agresiju na iranska miroljubiva nuklearna postrojenja - dodao je Aragči.

Napad usred razgovora

Naglasio je da Iran nastavlja braniti svoju teritoriju i suverenitet svim sredstvima, ne samo od američke vojne agresije, već i od nezakonitih postupaka Izraela.

Iranski ministar vanjskih poslova naglasio je da su pozivi na povratak diplomatiji “nebitni“, jer su razgovori već bili u toku kada su se dogodili američki napadi.

- Bili smo usred razgovora sa SAD-om kada su Izraelci to digli u zrak. I opet smo bili usred razgovora, a pregovori s Evropljanima dogodili su se prije samo dva dana u Ženevi. Ovaj put, Amerikanci su odlučili da to dignu u zrak - rekao je.

- Veoma je žalosno što Izrael radi, kako je njemački kancelar nazvao prljav posao. Podržali su taj prljavi posao, to je sramota - kazao je Aragči.

Odlazak u Moskvzu

Sporazum o neširenju nuklearnog oružja (NPT) ne može zaštititi Iran uprkos njegovoj punoj predanosti, naglasio je Araghchi, pitajući zašto bi se zemlje koje teže mirnodopskoj nuklearnoj energiji trebale uopće oslanjati na sporazum.

Aragči je najavio da će poslijepodne otputovati u Moskvu i sastati se s ruskim predsjednikom Putinom u ponedjeljak kako bi razgovarali o najnovijoj situaciji nakon nedavnih američkih napada.

Na pitanje hoće li Teheran uzvratiti na američke baze ili zatvoriti Hormuški moreuz, Aragči je rekao da raspolažu nizom opcija, ne otkrivajući više detalja.

Američki napad

Situacija u regiji dodatno se pogoršala nakon što je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) u nedjelju objavio da su američke snage izvele “vrlo uspješne“ zračne napade na tri iranske nuklearne lokacije, uslijed rastućeg straha od šireg sukoba u regiji.

Nakon američkih napada, Iran je pozvao Vijeće sigurnosti UN-a da održi hitan sastanak kako bi osudio američku agresiju i pozvao na odgovornost one koji krše međunarodno pravo.

Neprijateljstva su izbila 13. juna kada je Izrael pokrenuo zračne napade na nekoliko lokacija širom Irana, uključujući vojne i nuklearne objekte, što je navelo Teheran da pokrene uzvratne napade.

Izraelske vlasti su saopštile da je od tada u iranskim raketnim napadima ubijeno najmanje 25 ljudi, a stotine povrijeđeno.

U Iranu je, prema podacima iranskog Ministarstva zdravstva, u izraelskom napadu ubijeno 430 ljudi, a više od 3.500 ranjeno.