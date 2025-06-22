General Kejn: Na Iran bačeno 75 bombi, među njima i 14 razbijača bunkera

Na prvom brifingu Pentagona nakon bombardovanja iranske nuklearne infrastrukture, predsjedavajući Združenog štaba oružanih snaga SAD-a, general Džon Kejn (John Caine), istakao je da je operacija pod nazivom "Ponoćni čekić" ozbiljno umanjila iranske kapacitete.

General Kejn prvi put je javno objavio naziv operacije, napominjući da se radi o "najuspješnijoj misiji bombardera B-2 u njihovoj historiji".

Prema njegovim riječima, tokom akcije su iskorištene ukupno 14 bombi GBU-57 MOP (Massive Ordnance Penetrator) za udare na dva ključna objekta nuklearne infrastrukture, s posebnim fokusom na kompleks u Fordou.

- Ovo je bila strogo povjerljiva misija. Vrlo mali broj ljudi u Vašingtonu znao je za vrijeme i prirodu napada - rekao je Kejn.

U operaciju je bilo uključeno ukupno sedam bombardera B-2, čiji je let do cilja trajao 18 sati. Na iransku teritoriju bačeno je ukupno 75 bombi, uključujući i one za probijanje bunkera.

- Nakon što su bombarderi ušli u iranski zračni prostor oko 17:00 po lokalnom vremenu, američka podmornica je lansirala dvije serije krstarećih raketa Tomahawk na ključne mete u nuklearnom kompleksu u Isfahanu - dodao je Kejn.

General Kejn je naglasio da će biti potrebno još vremena da se procijeni puna razmjera štete, ali prve analize su već pokazale ozbiljne posljedice.

- Za potpunu procjenu štete biće potrebno još vremena, ali preliminarni izvještaji ukazuju da su sva tri cilja pretrpjela izuzetno teško razaranje - zaključio je Kejn.