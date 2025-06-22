Pentagon podijeljen: Hegset hvali napad, general Kejn oprezniji u procjenama

Visoki američki zvaničnici su održali konferenciju za novinare u Pentagonu nakon napada Sjedinjenih Američkih Država na Iran, prilikom čega ministar i general nisu na isti način ocijenili posljedice njihovog napada na nuklearna postrojenja

Ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) izjavio je da je američki napad bio "moćan i precizan", ponovivši tvrdnje predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) da su "uništili iranski nuklearni program", te da su iranske nuklearne ambicije ugašene. - Uništili smo iranski nuklearni program, ali vrijedi naglasiti da operacija nije bila usmjerena na iranske vojnike niti na iranski narod - rekao je Hegset.