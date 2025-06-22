Pentagon podijeljen: Hegset hvali napad, general Kejn oprezniji u procjenama

Visoki američki zvaničnici su održali konferenciju za novinare u Pentagonu nakon napada Sjedinjenih Američkih Država na Iran, prilikom čega ministar i general nisu na isti način ocijenili posljedice njihovog napada na nuklearna postrojenja
Ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) izjavio je da je američki napad bio "moćan i precizan", ponovivši tvrdnje predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) da su "uništili iranski nuklearni program", te da su iranske nuklearne ambicije ugašene.
- Uništili smo iranski nuklearni program, ali vrijedi naglasiti da operacija nije bila usmjerena na iranske vojnike niti na iranski narod - rekao je Hegset.
S druge strane, predsjedavajući Združenog štaba oružanih snaga SAD-a, general Džon Kejn (John Caine), bio je oprezniji u procjenama, kazavši da je nuklearna sposobnost Irana "značajno umanjena".
Obojica su pohvalili predsjednika Donalda Trampa zbog odluke o napadu, ističući da je američka vojska jedina na svijetu sposobna izvesti takvu operaciju.
- Operacija koju je predsjednik Tramp planirao bila je hrabra i briljantna. Kada ovaj predsjednik govori, svijet treba slušati, a mi ga možemo podržati američkom vojskom - poručio je Hegset, ne štedeći riječi hvale za šefa Bijele kuće.