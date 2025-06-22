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IZRAZILI ZABRINUTOST

Francuska se distancirala od napada na Iran, najavili hitni sastanak

Francuska se distancirala od američkog napada na Iran, Macron najavio hitan sastanak

Emanuel Makron. AP

S. S.

22.6.2025

Predsjednik Francuske Emanuel Makron održat će sastanak s članovima sigurnosnog kabineta kako bi se razgovaralo američkim napadima na iranska nuklearna postrojenja.

Predsjedništvo je objavilo da je makron obavio razgovore s predstavnicima arapskog svijeta, poput lidera Saudijske Arabije i Omana.

U toku dana bi trebao razgovarati i sa evropskim i regionalnim liderima.

- Francuska se distancira od američkih napada i poziva sve strane na suzdržanost - naglasio je šef francuske diplomatije Žan-Noel Baro.

Dodao je da su sa zabrinutošću primili k znanju napade koje su izvele SAD. Oni su rekli da oni nisu učestvovali u napadu, niti u njihovom planiranju.

- Trajno rješenje ovog pitanja mora doći kroz pregovore u okviru Ugovora o neširenju nuklearnog oružja, a je napor u koji Francuska ostaje spremna doprinijeti. Francuska je više puta izrazila svoje snažno protivljenje tome da Iran dobije nuklearno oružje - naglasio je.

# EMMANUEL MACRON
# IRAN
# FRANCUSKA
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