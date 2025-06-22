Francuska se distancirala od napada na Iran, najavili hitni sastanak

Predsjednik Francuske Emanuel Makron održat će sastanak s članovima sigurnosnog kabineta kako bi se razgovaralo američkim napadima na iranska nuklearna postrojenja.

Predsjedništvo je objavilo da je makron obavio razgovore s predstavnicima arapskog svijeta, poput lidera Saudijske Arabije i Omana.

U toku dana bi trebao razgovarati i sa evropskim i regionalnim liderima.

- Francuska se distancira od američkih napada i poziva sve strane na suzdržanost - naglasio je šef francuske diplomatije Žan-Noel Baro.

Dodao je da su sa zabrinutošću primili k znanju napade koje su izvele SAD. Oni su rekli da oni nisu učestvovali u napadu, niti u njihovom planiranju.

- Trajno rješenje ovog pitanja mora doći kroz pregovore u okviru Ugovora o neširenju nuklearnog oružja, a je napor u koji Francuska ostaje spremna doprinijeti. Francuska je više puta izrazila svoje snažno protivljenje tome da Iran dobije nuklearno oružje - naglasio je.