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TVRDI REUTERS

Iranski parlament odobrio zatvaranje Hormuškog moreuza: Potrebna potvrda Vrhovnog vijeća

Radi se o ruti kojom prolazi otprilike 20 posto svjetskih potreba za naftom i plinom

Ko će moći proći kroz Hormuški moreuz. AP Photo/Jon Gambrell

S. S.

22.6.2025

Iranski parlament odobrio je zatvaranje plovnog puta kroz Hormuški moreuz. Reuters navodi da će konačnu odluku o tom potezu donijeti Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost Irana. 

Taj bi potez mogao teško pogoditi globalnu trgovinu jer bi zatvorio uski prolaz između Irana i Omana. Odluka još nije konačna. 

Radi se o ruti kojom prolazi otprilike 20 posto svjetskih potreba za naftom i plinom.

Zastupnik i zapovjednik Revolucionarne garde Esmail Kosari rekao je da je zatvaranje tjesnaca "na dnevnom redu" i da će se to "učiniti kad god bude potrebno".

Britanska pomorska agencija UKMTO (UK Maritime Trade Operations) objavila je da trenutno procjenjuje prijetnju za američka trgovačka plovila u Crvenom moru i Adenskom zaljevu, u blizini Irana, kao visoku.

# IZRAEL
# IRAN
# SAD
# HORMUŠKI MOREUZ
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