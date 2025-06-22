Iran: Naše nuklearno znanje ne može se uništiti

Iran je nakon američkih udara u nedjelju poručio da njihovo znanje u nuklearnoj tehnologiji ne može biti uništeo.

- Treba znati da ova industrija ima korijene u našoj zemlji i da se korijeni te nacionalne industrije ne mogu uništiti - rekao je glasnogovornik Iranske organizacije za atomsku energiju Behruz Kamalvandi (Behrouz Kamalvandi), prenosi agencija Tasnim putem France-Pressea.

Dodao je da je "naravno, šteta pretrpjena, ali ovo nije prvi put da je industrija pogođena".

Podsjetimo, u ranim jutarnjim satima Sjedinjene Američke Države izvele su napad na tri iranska nuklearna postrojenja – Fordo, Natanz i Esfahan. To je dosad najsnažniji napad na iranski nuklearni program.

Operacija "Ponoćni čekić"

Šest nevidljivih bombardera B-2 Spirit ispalilo je ukupno 12 bombi za probijanje bunkera GBU-57 na ultrautvrđeni podzemni kompleks Fordo, dok su američke podmornice lansirale 30 krstarećih raketa na postrojenja u Natanzu i Esfahanu.

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je da su ciljevi "potpuno uništeni", dok je Međunarodna agencija za atomsku energiju saopćila da zasad nema povišenih nivoa radijacije na pogođenim lokacijama. Iran je najavio da će se braniti od "zločinačke agresije SAD-a" i uzvratio raketama na Izrael.

Američki ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) izjavio je da su američki vojni napadi predstavljali "nevjerovatan i ogroman uspjeh" koji je uništio nuklearne ambicije Teherana.

U napadima je korišteno 14 bombi za uništavanje bunkera, više od dvadeset raketa Tomahawk i preko 125 vojnih aviona.

Vrhovni američki general Dan Kejn (Dan Caine) rekao je da je operacija nazvana "Operacija Ponoć".

Brifing u Pentagonu

Ova velika akcija gurnula je Bliski istok bliže ruba novog velikog žarišta, u regiji u kojoj već više od 20 mjeseci traju sukobi i ratovi u Gazi i Libanonu, te u kojoj je prošle godine svrgnut sirijski diktator Bašar el-Asad (Al Asad).

- Iranske nuklearne ambicije su uništene - rekao je Hegset novinarima na brifingu, dodavši da napadi nisu bili usmjereni na iranske vojne snage, civile niti promjenu režima.

- Ova misija nije bila, i nije bila vezana za promjenu režima. Predsjednik je odobrio preciznu operaciju kako bi neutralizirali prijetnje našem nacionalnom interesu koje predstavlja iranski nuklearni program - rekao je Hegset u Pentagonu.

- Operacija koju je predsjednik Tramp isplanirao bila je odvažna i briljantna. Kada ovaj predsjednik govori, svijet bi ga trebao poslušati - poručio je Hegset.

Također je upozorio Iran da ne treba slijediti ranije prijetnje odmazdom protiv SAD-a, ističući da su američke snage spremne braniti se i poduzeti neophodne mjere ako bude potrebno.