Američki napadi na Iran: Zračni udari bez presedana

U ranim jutarnjim satima, američke snage izvele su najopsežniji vojni napad na iranske nuklearne ciljeve od rata u Iraku. Napad, nazvan “Operation Midnight Hammer”, usmjeren je na tri ključna postrojenja: Fordo, Natanz i Isfahan. Prema izjavama američkog predsjednika Donalda Trampa, pogođene su „kritične podzemne i nadzemne tačke koje čine srž iranskog nuklearnog programa“.

- Ono što je Iran gradio godinama – sada više ne postoji - rekao je Tramp na vanrednoj konferenciji za medije.

Pentagon tvrdi da su korištene GBU-57 „bunker-buster“ bombe, krstareće rakete tipa Tomahawk, te da je udar izvršen s neba i mora. Baze u Kataru, Bahreinu i na nosačima aviona u Arapskom moru aktivirane su sinhronizirano.

Činjenice na terenu

Iako je udar bio impresivan u vojnom smislu, zvanični i nezavisni izvori nude znatno drugačiju sliku o njegovim stvarnim rezultatima.

- IAEA je potvrdila da „nema povećanja radijacije“ niti znakova curenja nuklearnog materijala.

- Iranski mediji (IRNA, Mehr) objavili su da je „većina materijala i opreme ranije premještena“ i da su objekti napadnuti u „trening kapacitetu“.

- Satelitski snimci koje su objavile američke agencije (GeoEye, Maxar) pokazuju oštećenja na ulazima i perifernim objektima, ali ne i na ključnim dubokim strukturama.

Pogođene su površinske strukture. Podzemne hale centrifuga, posebno u Fordou, vjerovatno su ostale netaknute, tvrdi Ali Vaez, direktor za Iran pri International Crisis Group, a prenosi The Guardian.

Poniženje ili taktika?

Ministar vanjskih poslova Irana, Abas Aragči, izjavio je da je riječ o „očitom kršenju međunarodnog prava“ i da Iran „rezervira pravo na odgovor svim sredstvima“.

- Ovo nije kraj. Ovo je uvod u razdoblje otpora i strateškog preusmjeravanja - stoji u objavi Reutersa.

Do sada su zabilježene tri balističke rakete ispaljene prema izraelskoj teritoriji, sajber napadi na američke vladine stranice i mobilizacija šiitskih milicija u Siriji i Libanu.

Stručni kutak

Udar na objekte poput Isfahana, gdje se nalazi pogon za proizvodnju UF6 – uran heksafluorida, izazvao je zabrinutost među nuklearnim stručnjacima:

- Udar na takvo postrojenje može izazvati hemijsku, a ne nužno nuklearnu katastrofu. Ako su kontejnere pogodili, moglo bi biti ozbiljnih posljedica - navodi Dr. Ramin Mostafavi, nuklearni hemičar, Sveučilište u Ženevi, a prenosi DW.

Prema izvještaju The New York Posta, Iran je još 10. juna premjestio visokoobogaćeni uran na nepoznatu lokaciju u blizini Jazda, što dodatno kompromitira američku tvrdnju o „potpunom uništenju“.

Prikriveni saučesnici?

Dok se svijet dijeli u blokove, Zaljevske zemlje hodaju po tankoj liniji:

Saudijska Arabija i UAE javno pozivaju na smirenje, ali analitičari navode da su izraelske i američke snage koristile njihove obavještajne podatke. Oman i Katar upozoravaju da bi daljnja eskalacija mogla destabilizirati cijeli Arapski poluotok. Katar, tradicionalni posrednik, navodno već priprema kanal za hitne pregovore između Irana i SAD.

- Arapske države nisu odobrile udar, ali nisu ni pokušale da ga spriječe - izjavio je prof. Favaz Gerges za BBC.

Diplomatija nakon bombe?

U pozadini vojnih udara, Vašington i Tel Aviv šalju signal da je moguće i diplomatsko rješenje, ali pod uvjetom da Iran “zauvijek zatvori svoj nuklearni program”. Evropa, međutim, poziva na deeskalaciju i obnovu nuklearnog sporazuma (JCPOA).

Eskalacija narativa

U ovom trenutku, najopasnija posljedica nije nuklearna eksplozija, već eskalacija narativa, pogrešno interpretirane pobjede, i zataškavanje stvarnih posljedica.

I dok Trump priča o „historijskom uspjehu“, analitičari i terenske činjenice otkrivaju znatno kompleksniju sliku.