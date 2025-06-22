Republikanski senator prenio poruku Netanjahua: Ovo je bio pravi potez

Lindzi Grehem (Lindsey Graham) republikanski senator, prenio je poruku premijera Izraela Benjamina Netanjahua (Netanyahua) nakon što je rano jutros Amerika napala nuklearna postrojenja u Iranu.

Grehem je izjavio da je jutros razgovarao s Netanjahuom i istakao kako ga je izraelski premijer zamolio da prenese riječi kako je Izrael duboko zahvalan za sve što Amerika čini za njih.

- Želio je da pozovem iranski narod da okonča ovo ludilo, sruši ovaj režim i osigura bolji život za sebe te bude dio regije na novi i drugačiji način - rekao je Grehem.

Također, Grehem je ponovio kako ne vidi razlog i mogućnosti da Amerika započne bilo kakav oblik kopnene intervencije.

- Ovo je bio pravi potez u pravo vrijeme. To je zaustavilo daljnji napredak njihovog programa. Iran s nuklearnim oružjem predstavlja egzistencijalnu prijetnju državi Izrael. Ta je zemlja u rukama vjerskih nacista - poručio je Grehem.