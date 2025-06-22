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Jemenski pokret Huti najavio “prikladan odgovor“ na američke napade na iranske nuklearne lokacije

Huti smatraju američke napade barbarskim i objavom rata iranskom narodu

Huti. AP Photo/Osamah Abdulrahman

S. S.

22.6.2025

Jemenski pokret Huti u nedjelju je najavio da će prikladno odgovoriti na američke napade na iranska nuklearna postrojenja. U saopćenju, Huti su osudili američke napade na iranska nuklearna postrojenja kao barbarske i smatraju ih objavom rata iranskom narodu.

Ponovili su punu podršku Iranu i obećali “odgovarajući odgovor na ovu agresiju, na način koji će zaštititi dostojanstvo i suverenitet Irana“, bez navođenja detalja.

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je u nedjelju ujutro da su njegove snage bombardirale tri iranska nuklearna postrojenja u Fordu, Natanzu i Isfahanu. Napadi su se dogodili kao najnovija eskalacija u izraelskom vojnom napadu na Iran, što je navelo Teheran da pokrene odmazdu na Izrael.

Izraelske vlasti su saopćile da je od tada u iranskim raketnim napadima ubijeno najmanje 25 ljudi, a stotine povrijeđeno. U Iranu je, prema podacima iranskog Ministarstva zdravstva, u izraelskom napadu ubijeno 430 ljudi, a više od 3.500 ranjeno.

# JEMEN
# IRAN
# HUTI
# SAD
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