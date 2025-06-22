Agencija za atomsku energiju: Ne znaju se razmjeri štete u Fordou, ali su jasni tragovi udara

Glavni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grosi rekao je da nije poznat potpuni razmjere štete u iranskom nuklearnom postrojenju Fordo nakon napada SAD.

- Ali postoje jasni tragovi udara. No kada je riječ o procjeni nivou oštećenja pod zemljom, o tome se ne možemo izjasniti. Niko vam ne može tačno reći kolika je šteta -rekao je Grosi za CNN.

Istakao je i da su zabilježene promjene u obliku terena na lokaciji pa se ne može isključiti da je šteta značajna.

Grosi je potvrdio da je nadzemno postrojenje u Natanzu potpuno uništeno, dok su njegove podzemne dvorane ozbiljno stradale zbog nestanka struje izazvanog izraelskim napadima.

- Objekt u Isfahanu također je pretrpio vrlo značajnu štetu, rekao je.

Za razliku od ostalih, Fordo prema njegovim riječima nije pogođen nestankom struje jer ima vlastite izvore hitnog napajanja. Grossi je istakao da IAEA nema dokaze da Iran razvija nuklearno oružje: "Nismo imali elemente koji bi dokazivali da Iran ima plan za izradu nuklearnog oružja".