Pojavile se nove fotografije: Evo kakve su posljedice napada na Fordo, vidljivi krateri

Nove satelitske fotografije pokazuju štetu na iranskom nuklearnom postrojenju Fordo nakon američkog bombardovanja. Snimke koje je napravila američka kompanija Maxar Technologies, a dobio Business Insider, prikazuju velike rupe i kraterima iznad podzemnog kompleksa kod Fordoa, južno od Teherana. Također se vidi sloj prašine i krhotina, a neki ulazi u tunele djeluju zatrpano zemljom.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u nedjelju da su SAD napale iranska nuklearna postrojenja Fordo, Natanz i Isfahan, ocijenivši operaciju kao "spektakularan vojni uspjeh". Naglasio je da je na Fordo bačen "pun teret" bombi, s obzirom da je riječ o jednom od najzaštićenijih objekata u Iranu.

General Dan Kejn iz Zajedničkog štaba potvrdio je da je sedam bombardera B-2 Spirit izvelo napad, upotrijebivši 14 bombi za uništavanje bunkera, uključujući i GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP) – najjaču nenuklearnu bombu američke vojske, te je ovo bila njena prva operativna upotreba.

Prema izvorima New York Timesa, Fordow nije potpuno uništen, ali je pretrpio ozbiljna oštećenja.