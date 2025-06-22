Dok su svi zaobilazili Iran, bjeloruski avion išao kroz tu državu: Pratilo ga više od 22.000 ljudi

Zbog sve većih tenzija na Bliskom istoku, uključujući izraelske napade na Iran i američke vojne akcije u nedjelju ujutro, zračni prostor između Izraela i Irana je potpuno zatvoren za civilne letove.
Ipak, jedan slučaj je izazvao posebnu pažnju – na Flightradar24 pojavio se bjeloruski avion koji je, uprkos opasnostima, letio iz Dubaija za Minsk direktno preko iranskog teritorija.
Taj potez je zabilježilo i pratilo preko 22.000 ljudi, čime je let postao najpraćeniji na Flightradar24. Kasnije je ruta aviona promijenjena i preusmjerena prema Pakistanu, što bi moglo ukazivati na moguće ometanje GPS signala u regionu, od čega nisu pošteđene ni aviokompanije ni servisi za praćenje letova.
Zračni prostor nad velikim dijelom Bliskog istoka zatvoren je već dvije sedmice, a očekuje se da će tako i ostati zbog sve dublje krize. Kao alternativu, aviokompanije koriste rute preko Kaspijskog mora ili južno preko Egipta i Saudijske Arabije.