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HRABROST ILI LUDOST

Dok su svi zaobilazili Iran, bjeloruski avion išao kroz tu državu: Pratilo ga više od 22.000 ljudi

Zračni prostor nad velikim dijelom Bliskog istoka zatvoren je već dvije sedmice, a očekuje se da će tako i ostati zbog sve dublje krize

Bjeloruski avion ide kroz Iran. Fligt radar

S. S.

22.6.2025

Zbog sve većih tenzija na Bliskom istoku, uključujući izraelske napade na Iran i američke vojne akcije u nedjelju ujutro, zračni prostor između Izraela i Irana je potpuno zatvoren za civilne letove. 

Ipak, jedan slučaj je izazvao posebnu pažnju – na Flightradar24 pojavio se bjeloruski avion koji je, uprkos opasnostima, letio iz Dubaija za Minsk direktno preko iranskog teritorija.

Taj potez je zabilježilo i pratilo preko 22.000 ljudi, čime je let postao najpraćeniji na Flightradar24. Kasnije je ruta aviona promijenjena i preusmjerena prema Pakistanu, što bi moglo ukazivati na moguće ometanje GPS signala u regionu, od čega nisu pošteđene ni aviokompanije ni servisi za praćenje letova.

Zračni prostor nad velikim dijelom Bliskog istoka zatvoren je već dvije sedmice, a očekuje se da će tako i ostati zbog sve dublje krize. Kao alternativu, aviokompanije koriste rute preko Kaspijskog mora ili južno preko Egipta i Saudijske Arabije.

# IZRAEL
# IRAN
# SAD
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