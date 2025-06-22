IDF objavio snimak: "Pogodili smo iranske vojnike dok su pokušavali lansirati rakete"

Izraelske zračne snage (IAF) izvele su opsežan zračni napad na desetine vojnih ciljeva širom Irana, saopćila je izraelska vojska (IDF).

U napadu je učestvovalo oko 30 borbenih aviona, a ispaljeno je više od 60 projektila. Meta napada bile su strateške i vojne lokacije na više područja, među kojima su Jazd, Isfahan i Bušer.

U blizini grada Jazda, pogođen je komandni centar za strateške rakete „Imam Husein“.