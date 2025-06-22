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S 30 BORBENIH AVIONA

IDF objavio snimak: "Pogodili smo iranske vojnike dok su pokušavali lansirati rakete"

U blizini grada Jazda, pogođen je komandni centar za strateške rakete „Imam Husein“

Trenutak napada. IDF

S. S.

22.6.2025

Izraelske zračne snage (IAF) izvele su opsežan zračni napad na desetine vojnih ciljeva širom Irana, saopćila je izraelska vojska (IDF).

U napadu je učestvovalo oko 30 borbenih aviona, a ispaljeno je više od 60 projektila. Meta napada bile su strateške i vojne lokacije na više područja, među kojima su Jazd, Isfahan i Bušer.

U blizini grada Jazda, pogođen je komandni centar za strateške rakete „Imam Husein“. 

Prema informacijama IDF-a, u ovom objektu su se nalazile balističke rakete dugog dometa tipa Koramšahr, iz kojih je ranije lansirano oko 60 projektila prema izraelskoj teritoriji.

Na područjima Isfahana i Bušera meta su bili raketni lanseri, objekti povezani s proizvodnjom sistema protivzračne odbrane, komandni centar bespilotnih letjelica takozvane „Treće brigade“, kao i skladište dronova u blizini centra. Također, pogođena je i grupa vojnika koja je u tom trenutku bila angažovana na ukrcavanju projektila u lansere.

Ovaj napad predstavlja jednu od najobimnijih izraelskih vojnih operacija u regiji u posljednjem periodu, a dolazi u jeku rastućih tenzija između Izraela i Irana.

# IZRAEL
# IRAN
# IDF
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