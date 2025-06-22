IDF objavio snimak: "Pogodili smo iranske vojnike dok su pokušavali lansirati rakete"

Izraelske zračne snage (IAF) izvele su opsežan zračni napad na desetine vojnih ciljeva širom Irana, saopćila je izraelska vojska (IDF).
U napadu je učestvovalo oko 30 borbenih aviona, a ispaljeno je više od 60 projektila. Meta napada bile su strateške i vojne lokacije na više područja, među kojima su Jazd, Isfahan i Bušer.
U blizini grada Jazda, pogođen je komandni centar za strateške rakete „Imam Husein“.
Prema informacijama IDF-a, u ovom objektu su se nalazile balističke rakete dugog dometa tipa Koramšahr, iz kojih je ranije lansirano oko 60 projektila prema izraelskoj teritoriji.
Na područjima Isfahana i Bušera meta su bili raketni lanseri, objekti povezani s proizvodnjom sistema protivzračne odbrane, komandni centar bespilotnih letjelica takozvane „Treće brigade“, kao i skladište dronova u blizini centra. Također, pogođena je i grupa vojnika koja je u tom trenutku bila angažovana na ukrcavanju projektila u lansere.
Ovaj napad predstavlja jednu od najobimnijih izraelskih vojnih operacija u regiji u posljednjem periodu, a dolazi u jeku rastućih tenzija između Izraela i Irana.