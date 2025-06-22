Damir ef. Peštalić: Zamislite kako je majkama koje moraju svoje dijete ukopati 30 puta

Haram je dovesti do situacije da žrtve genocida danas nemaju svoja elementarna prava, da se omalovažavaju, da ih svakodnevno vrijeđa politika iz Banje Luke i da žive u vremenu kada im se prijeti ponovnim politikama koje su slične onima koje su 1995. godine počinile genocid – izjavio je za Preporod glavni imam Medžlisa Islamske zajednice u Srebrenici Damir-ef. Peštalić.

U posebnom serijalu našeg portala, posvećenom 30. godišnjici genocida u Srebrenici, glavni srebrenički imam jasno je poručio da "konačno treba podvući liniju, napraviti analizu i vidjeti gdje smo griješili i gdje možemo popraviti stanje da se konačno počnemo prema Srebrenici ponašati sistemski, planski i zrelo".

– A sve kako bi je doveli u poziciju da žrtve genocida, koje su se vratile u ove krajeve, mogu dostojanstveno živjeti od svojih deset prstiju, da naša djeca, koja se rađaju u Srebrenici poslije genocida, imaju svijetlu budućnost, zajedno s ostalom djecom, i da Srebrenica bude grad koji će biti privlačan za sve one koji žele da ovdje formiraju svoje živote. Jedino tako – sa životom u Srebrenici – možemo dugoročno planirati bolju budućnost, ne samo za našu državu nego za cijelu Evropu, pa ako hoćete, i za svijet – poručio je efendija Peštalić.

Ne smijemo zaboraviti

Poručio je i kako 11. juli 1995. godine ne smijemo nikada zaboraviti.

– To je važno, ne samo za žrtve genocida nego za cijeli svijet. Tako ćemo se sigurno bolje braniti od onih koji još u svojim glavama imaju genocidne ideje, tako ćemo obezbijediti bolju budućnost za našu djecu. Moramo se boriti, svako na svoj način, da damo svoj doprinos – rekao je Peštalić.

U toj borbi posebno je istakao majke, koje dočekuju dan za danom bez saznanja o posmrtnim ostacima svojih najmilijih.

– Golema je to bol i praznina. Mnoge majke, koje su već preselile na bolji svijet, nisu dočekale da nađu kosti djece. Mi, vjernici, a i one same, bili smo svjesni da će biti oživljene i da će zajedno biti sa svojom djecom na budućem svijetu. To je ono što ih drži prisebnim i što im je ulijevalo nadu na ovom svijetu. Ipak, na ovom svijetu to je nepravda – kazao je Peštalić.

Podsjetio je i kako je vrlo teško doći do svakog tijela šehida, s obzirom na činjenicu koliko su puta njihovi ostaci premještani iz grobnice u grobnicu, da bi se istina sakrila.

Posljedice genocida

– U tome se najviše ogledaju posljedice genocida. Oni koji su odgovorni za to moraju više raditi, truditi se da se uključe, ne smijemo odustati dok ne bude pronađeno svako tijelo našeg šehida – kaže ef. Peštalić.

Prema njegovim riječima, u Memorijalnom centru Potočari do sada je ukopano oko 6.750 šehida, dok je oko 250 žrtava ukopano izvan Memorijalnog centra – u njihovim porodičnim mezarjima.

– Šehidi koji su ukopani imaju svoj mezar, nišan... Nažalost, mnoga od tih tijela su nekompletna, ukopani su samo dijelovi skeleta. Zato i jeste iz godine u godinu manji broj dženaza, jer je sve manji broj pronađenih tijela. Naše majke su svjesne da stare, pristaju da i dio tijela djeteta ukopaju i da se klanja dženaza. Neke ne mogu, ne žele. Vrlo je teško kazati: „uradite to“. Nema niko pravo da kaže jednoj majci: „Nemoj čekati više, ukopaj podlakticu svog sina“. Nadamo se da će se dijelovi koji nisu pronađeni naći. Trajat će to godinama, teško je reći koliko – kazao je Peštalić.

Taj proces je bolan, dodaje, možda i bolniji od same dženaze, jer se svake godine vrše reekshumacije i dokopavanja.

– Zamislite kako je majkama koje moraju svoje dijete ukopati 30 puta. Svaki put je teže nego što je bilo prvi put. To su traume i sve to govori o posljedicama i težini genocida. Ipak, ne treba odustajati, posebno mislim na one institucije koje su zadužene za taj proces. Nema odustajanja sve dok se ne pronađe posljednji dio tijela naših šehida – poručio je ef. Peštalić.

Tome nas, kaže, najbolje uče majke Srebrenice koje, uprkos boli koja ih je zadesila, nisu odustale.

– Naše su majke na ovom svijetu imale dva cilja. Jedan je da pronađu svoju djecu dok su žive, da pronađu dijelove njihovih tijela. Druga želja je bila da se bore za pravdu, da izbore koliko je moguće više pravde za žrtve genocida. U toj njihovoj borbi, one su u čitavom svijetu postale simbol dostojanstva, ustrajnosti, ljubavi – kaže ef. Peštalić.

Čitav svijet o Srebrenici zna

Ističe kako su majke dosta toga uspjele uraditi, ne samo za žrtve nego i za našu državu i za Srebrenicu.

– Ako uzmemo samo dvije stvari kao primjer, veliko je. Danas mi, zahvaljujući njima, planetarno pričamo o Srebrenici. U čitavom svijetu se o njoj zna. Zahvaljujući njihovoj snazi i upornosti, prošle godine je donesena Rezolucija UN-a o genocidu u Srebrenici. To je ogromna stvar za sve nas, ali i cijeli svijet – kazao je Peštalić.

Ocijenio je da će Rezolucija sigurno u budućnosti biti dosta efektna kada je u pitanju sprečavanje genocida.

– Osim toga, imamo i presude Haga. Znamo da su najvažnije stvari, kada su u pitanju presude, bila svjedočenja. Veoma je teško dokazati zločin, genocid, ako nemate svjedoke. Naše majke su stotinu puta odlazile, svjedočile, pričale... Nije bilo lahko prolaziti kroz te traume, ali one su smogle snage. Zahvaljujući tome, došle su do presuda koje su historijska stvar, ne samo za Bošnjake i za žrtve nego generalno za sve ljude u Evropi i svijetu – istakao je ef. Peštalić.