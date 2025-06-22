Rubio pozvao na direktne pregovore između SAD i Irana

Američki državni sekretar Marko Rubio pozvao je na direktne pregovore između SAD-a i Irana nakon nedavnih vojnih udara, poručivši da je Amerika spremna razgovarati već sutra. Naglasio je da Iran može imati civilni nuklearni program, ali bez obogaćivanja urana.

Rubio je za Fox News izjavio da iranski režim treba prepoznati mogućnost korištenja nuklearne energije bez razvoja vlastitog obogaćenog urana, te da je američka ponuda još uvijek na stolu.

Kritizirao je dosadašnje ponašanje Teherana, navodeći da Iran nije ozbiljno pristupio pregovorima, da je ignorisao američke prijedloge i da se povukao iz komunikacije deset dana prije vojne akcije. Dodao je da Iran šalje poruke preko posrednika, što smatra neprihvatljivim i neozbiljnim.

Rubio insistira na direktnim pregovorima s ciljem mirnog rješenja, te je izrazio zahvalnost evropskim partnerima koji vrše pritisak na Iran. Naglasio je da Iran mora donijeti jednostavnu odluku – želi li nuklearnu energiju bez obogaćivanja urana, kao što to čine mnoge druge zemlje.

Na kraju, podsjetio je da je Iran već odbacio ideju da odustane od obogaćivanja urana.