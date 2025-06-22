Ministri OIC-a: Osuda destruktivne zbog politike vlasti RS, poziv na očuvanje Dejtonskog sporazuma

Ministri vanjskih poslova i šefovi delegacija zemalja članica Organizacije islamske saradnje (OIC) okupili su se proteklog vikenda u Istanbulu na 51. sjednici Vijeća ministara vanjskih poslova (CFM), gdje je glavna tema bila eskalacija krize na Bliskom istoku. Ipak, u usvojenim zaključcima našla se i Bosna i Hercegovina.

Učesnici sastanka izrazili su "duboku zabrinutost" zbog trenutne situacije u BiH, posebno zbog – kako su naveli – "destruktivne politike rukovodstva Republike Srpske".

U zaključku se navodi da entitet RS "vrši prekomjeran pritisak na pravosudni sistem i državne institucije, čime ugrožava suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine", te da takve aktivnosti predstavljaju ozbiljnu prijetnju osnovama Dejtonskog mirovnog sporazuma i ustavno-pravnom poretku zemlje.

Organizacija je pozvala međunarodne partnere da aktivno djeluju na zaštiti Dejtonskog sporazuma i Ustava BiH, te podrže stabilnost i funkcionalnost države.

Bosna i Hercegovina u Organizaciji islamske saradnje ima status posmatrača, koji joj je dodijeljen još 1994. godine.