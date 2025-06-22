Tramp nakon napada: Veliko jedinstvo vlada u Republikanskoj stranci

Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se putem platforme Truth Social nakon što je naredio zračne napade na iranska nuklearna postrojenja, rekavši da je Republikanska stranka ujedinjenija nego ikada.

- Veliko jedinstvo u Republikanskoj stranci, možda jedinstvo kakvo nikada ranije nismo vidjeli. Sada hajde da usvojimo Veliki, Sjajni, Prekrasni Zakon. Naša zemlja ide sjajno. učinimo Ameriku ponovo velikom - poručio je Tramp.