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PREDSJEDNIK SAD

Tramp nakon napada: Veliko jedinstvo vlada u Republikanskoj stranci

Veliko jedinstvo u Republikanskoj stranci, možda jedinstvo kakvo nikada ranije nismo vidjeli, izjavio je

AP

M. Až.

22.6.2025

Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se putem platforme Truth Social nakon što je naredio zračne napade na iranska nuklearna postrojenja, rekavši da je Republikanska stranka ujedinjenija nego ikada.

- Veliko jedinstvo u Republikanskoj stranci, možda jedinstvo kakvo nikada ranije nismo vidjeli. Sada hajde da usvojimo Veliki, Sjajni, Prekrasni Zakon. Naša zemlja ide sjajno. učinimo Ameriku ponovo velikom - poručio je Tramp.

Tramp je, kako prenosi Sky News, dobio značajnu podršku unutar stranke, no najmanje dvojica republikanskih kongresnika dovela su u pitanje ustavnost napada koji nije bio odobren u Kongresu.

Zastupnik iz Ohaja Voren Dejvidson poručio je kako je teško zamisliti razumno obrazloženje prema kojem bi napadi mogli biti ustavno opravdani. Slične komentare iznio je i Tomas Mesi, kongresnik iz Kentakija.

Neki demokratski zastupnici već su zatražili pokretanje postupka opoziva predsjednika Trampa zbog izvođenja vojne akcije bez saglasnosti Kongresa.

# SAD
# DONALD TRUMP
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