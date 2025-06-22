Tramp nakon napada: Veliko jedinstvo vlada u Republikanskoj stranci

Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se putem platforme Truth Social nakon što je naredio zračne napade na iranska nuklearna postrojenja, rekavši da je Republikanska stranka ujedinjenija nego ikada.
- Veliko jedinstvo u Republikanskoj stranci, možda jedinstvo kakvo nikada ranije nismo vidjeli. Sada hajde da usvojimo Veliki, Sjajni, Prekrasni Zakon. Naša zemlja ide sjajno. učinimo Ameriku ponovo velikom - poručio je Tramp.
Tramp je, kako prenosi Sky News, dobio značajnu podršku unutar stranke, no najmanje dvojica republikanskih kongresnika dovela su u pitanje ustavnost napada koji nije bio odobren u Kongresu.
Zastupnik iz Ohaja Voren Dejvidson poručio je kako je teško zamisliti razumno obrazloženje prema kojem bi napadi mogli biti ustavno opravdani. Slične komentare iznio je i Tomas Mesi, kongresnik iz Kentakija.
Neki demokratski zastupnici već su zatražili pokretanje postupka opoziva predsjednika Trampa zbog izvođenja vojne akcije bez saglasnosti Kongresa.