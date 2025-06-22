Samoubilački napad u crkvi u Damasku: Stradalo najmanje 30 ljudi

Prema navodima sirijske državne novinske agencije, napadač je aktivirao eksplozivni pojas unutar same crkve, tokom vjerske službe. Lokalni izvori navode da su sigurnosne snage odmah reagovale, zatvorile područje, evakuisale povrijeđene i poginule te uspostavile sigurnosni kordon oko mjesta napada.

Sirijski mediji izvještavaju o stravičnom napadu bombaša samoubice u crkvi Mar Elias u centru Damaska.

Prema navodima sirijske državne novinske agencije, napadač je aktivirao eksplozivni pojas unutar same crkve, tokom vjerske službe. Lokalni izvori navode da su sigurnosne snage odmah reagovale, zatvorile područje, evakuisale povrijeđene i poginule te uspostavile sigurnosni kordon oko mjesta napada.

Još uvijek nije poznat tačan broj stradalih, no lokalni mediji prenose da je najmanje 30 osoba pogođeno u eksploziji. Za sada nije jasno koliko je među njima smrtno stradalih, a koliko povrijeđenih.

Ako se potvrde prve sumnje, riječ je o prvom terorističkom napadu koji je izvela takozvana Islamska država na teritoriji Sirije otkako je svrgnut režim Bašara el Asada.