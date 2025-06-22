Greta Tunberg kritikovala slavne i influensere: "Neće vam biti oprošteno"

Švedska aktivistica Greta Tunberg (Thunberg), globalno poznata po svom angažmanu u borbi protiv klimatskih promjena, ponovo je skrenula pažnju svjetske javnosti, ovoga puta kritikama upućenim slavnim ličnostima i influenserima koji šute o ključnim globalnim pitanjima.

Tunberg, koja je nedavno podržala humanitarnu akciju za Pojas Gaze, obratila se javnosti snažnom porukom: "Ako u trenutnom vremenu eskalacije imperijalizma, genocida, klimatskog kolapsa i erozije ljudskih prava imate platformu, ali birate da je ne koristite – to vam neće biti oprošteno."

Ukazala je na sveprisutnu pojavu korištenja "razvodnjenih izjava" koje, prema njenim riječima, nemaju stvarni utjecaj. Pozvala je poznate ličnosti i javne osobe da preuzmu odgovornost: "Vi koji imate platforme imate ogromnu privilegiju postavljanja narativa. Ljudi vam se dive, a to nosi veliku odgovornost za pomicanje granica onoga što se smatra 'mainstreamom'."

Tunberg smatra da još uvijek nije kasno za promjene, ali upozorava: "Ako još uvijek ne koristite svoj doseg zbog straha za karijeru ili popularnost, znajte da vam to neće biti oprošteno. A jednog dana, možda sami sebi nećete moći oprostiti."

Greta Tunberg je i ranije bila poznata po beskompromisnim stavovima i direktnoj komunikaciji, koristeći svoj utjecaj za podizanje svijesti o globalnim krizama koje nadilaze ekološke teme, uključujući ljudska prava i međunarodne sukobe.