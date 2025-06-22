Intenzivno ometanje GPS signala kod Hormuškog moreuza izazvalo probleme za brodove i avione

Iako su slični poremećaji registrovani još od početka rata između Izraela i Irana, nakon nedavnog američkog napada na iranska nuklearna postrojenja, ometanje je dodatno pojačano. Situacija dolazi u osjetljivom trenutku, s obzirom na najave iranskih zvaničnika da bi, kao vid odmazde, mogli potpuno blokirati Hormuški moreuz, što bi izazvalo ozbiljne posljedice po svjetsku ekonomiju.

U području Hormuškog moreuza zabilježeno je izuzetno jako ometanje GPS signala, što stvara ozbiljne poteškoće brodovima i avionima koji se kreću ovim jednim od najvažnijih svjetskih pomorskih prolaza.

Zbog problema sa signalom, mnogi brodovi su ograničili svoje aktivnosti isključivo na dnevne sate, a ometanje GPS-a navodno je uzrokovalo i sudar dva tankera tokom protekle sedmice.

Upozorenje je izdala i stranica Flightradar24, koja je objavila: "GPS smetnje mogu značajno uticati na avione ugrožavajući navigacijske i komunikacijske sisteme, što predstavlja sigurnosni rizik. Avioni se u velikoj mjeri oslanjaju na GPS za precizno pozicioniranje, navođenje rute i svjesnost o situaciji. Smetnje mogu poremetiti GPS signale, što dovodi do navigacijskih grešaka, netačnih očitavanja visine ili gubitka tačnosti pozicije."

Jedan od incidenata koji su izazvali pažnju javnosti bio je i let iz Dubaija prema Minsku, koji je na mrežama za praćenje letova prikazivan kao da ide preko Irana, iako je kasnije potvrđeno da se zapravo kretao u pravcu Pakistana – što dodatno potvrđuje ozbiljnost GPS poremećaja.