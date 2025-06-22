Intenzivno ometanje GPS signala kod Hormuškog moreuza izazvalo probleme za brodove i avione

U području Hormuškog moreuza zabilježeno je izuzetno jako ometanje GPS signala, što stvara ozbiljne poteškoće brodovima i avionima koji se kreću ovim jednim od najvažnijih svjetskih pomorskih prolaza.
Iako su slični poremećaji registrovani još od početka rata između Izraela i Irana, nakon nedavnog američkog napada na iranska nuklearna postrojenja, ometanje je dodatno pojačano. Situacija dolazi u osjetljivom trenutku, s obzirom na najave iranskih zvaničnika da bi, kao vid odmazde, mogli potpuno blokirati Hormuški moreuz, što bi izazvalo ozbiljne posljedice po svjetsku ekonomiju.
Zbog problema sa signalom, mnogi brodovi su ograničili svoje aktivnosti isključivo na dnevne sate, a ometanje GPS-a navodno je uzrokovalo i sudar dva tankera tokom protekle sedmice.
Upozorenje je izdala i stranica Flightradar24, koja je objavila: "GPS smetnje mogu značajno uticati na avione ugrožavajući navigacijske i komunikacijske sisteme, što predstavlja sigurnosni rizik. Avioni se u velikoj mjeri oslanjaju na GPS za precizno pozicioniranje, navođenje rute i svjesnost o situaciji. Smetnje mogu poremetiti GPS signale, što dovodi do navigacijskih grešaka, netačnih očitavanja visine ili gubitka tačnosti pozicije."
Jedan od incidenata koji su izazvali pažnju javnosti bio je i let iz Dubaija prema Minsku, koji je na mrežama za praćenje letova prikazivan kao da ide preko Irana, iako je kasnije potvrđeno da se zapravo kretao u pravcu Pakistana – što dodatno potvrđuje ozbiljnost GPS poremećaja.