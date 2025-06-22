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NOVA POSKUPLJENJA

Dramatične posljedice po svjetsku ekonomiju ako se zatvori Hormuški moreuz: Cijene nafte i u BiH mogle bi rasti za najmanje 50 posto

Zatvaranje moreuza bi mogao biti veliki udarac za Kinu, a Rusija bi mogla profitirati

Hormuški moreuz. Al Jazeera Balkans

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

22.6.2025

Od početka napada Izraela, a posebno u slučaju da se u rat uključe i SAD, kao jedan od mogućih odgovora Irana pominje zatvaranje Hormuškog moreuza. Iranski parlament jučer je odobrio zatvaranje ovog plovnog puta, a da bi se to zaista i učinilo potrebna je još odluka Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Irana.

Ekonomski stručnjak i bivši bh. diplomata Draško Aćimović kaže da kroz Hormuški moreuz dnevno prolazi između 18 i 22 miliona barela nafte.

Draško Aćimović. Screenshot

- To je blizu četvrtine svjetske nafte, a prema nekim procjenama i više od četvrtine. To je najvažniji put za transport nafte i ukapljenog gasa. Vodeće investicione banke su objavile analitiku da će, u slučaju dugoročnog zatvaranja moreuza, cijene nafte rasti iznad 100 dolara. Naravno, onda će i u BiH cijene nafte i naftnih derivata rasti za minimalno 50 posto, a moguće je i da dođemo do dvostruko većih cijena. Onda će nas novi val poskupljenja podsjetiti kak na period kada smo ukazivali da je potrebno kupiti naftu kad je bila puno jeftinija i napraviti rezerve - kaže Aćimović za "Avaz".

On dodaje da ovom odlukom Iran praktično bira između Kine i Rusije.

- Ako se odluče da zatvore Hormuški moreuz, a imaju ogroman broj podvodnih mina s kojima to mogu učiniti na duži period, onda će to ići na ruku Rusiji pošto skok cijena nafte ide samo njoj u korist. S visokim cijenama nafte oni će imati profit, a s druge strane za Kinu, koja više od 70 posto nafte i ukapljenog plina nabavlja iz Irana, to će biti ogroman udarac koji će vrlo teško moći amortizirati na nekoj drugoj strani - pojašnjava Aćimović.

# IRAN
# SAD
# HORMUŠKI MOREUZ
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