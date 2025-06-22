Rod Blagojević dolazi u BiH: Domaćin će mu biti Vukota Govedarica

Amerikanac Rod Blagojević, bivši guverner američke savezne države Ilinois i blizak saradnik Donalda Trampa, najavio je dolazak na Balkansko poluostrvo, tokom kojeg će posjetiti Beograd, Banju Luku i istočnu Hercegovinu.

Blagojević će boraviti u Gacku, gdje će obići selo Miholjače – rodno mjesto njegove majke Mile Govedarice, za koju se navodi da potiče iz loze Vukote Govedarice.

Kako prenosi RTV BN, tokom posjete Blagojević će se sresti s rodbinom po majčinoj liniji, a domaćin će mu biti bivši predsjednik Srpske demokratske stranke Vukota Govedarica. Njih dvojica su, prema istim izvorima, i rodbinski povezani.

Ova posjeta izazvala je interes javnosti zbog Blagojevićevih političkih veza u Sjedinjenim Američkim Državama, ali i zbog njegovog porijekla koje ga veže za Hercegovinu.