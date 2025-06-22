Obogaćeni uranij premješten: Amerikanci pogodili samo prazne bunkere?

Američki noćni napadi na iranska nuklearna postrojenja koje je predsjednik Donald Trump (Trump) nazvao “razornima” ponovno su pokrenuli debatu – mogu li takvi udari zaustaviti nuklearni program Teherana ili samo privremeno usporiti njegov razvoj.

Stručnjaci podsjećaju da, koliko god precizni bili, vojni udari mogu uništiti fizičku infrastrukturu, ali ne i dugogodišnje znanje koje Iran posjeduje o nuklearnoj tehnologiji. Predstavnici Udruga za kontrolu oružja iz Vašingtonu navode: "Sami vojni napadi ne mogu uništiti napredno iransko nuklearno znanje."

Upozoravaju da, iako napadi mogu usporiti iranski program, istovremeno mogu ojačati odlučnost Teherana da nastavi s nuklearnim aktivnostima – pa čak i povuče se iz Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja (NPT).

Znanje ostaje

Zapadni izvori i Izrael tvrde da su “eliminirali” neke iranske nuklearne znanstvenike, ali ocjenjuju da to neće značajno umanjiti stručnost u Teheranu. Objašnjavaju da, iako bi to moglo ublažiti kratkoročan razvoj, dugoročno sačuvano znanje ostaje.

SAD tvrdi da je udarom pogođen i podzemni kompleks Fordo, gdje su se, navodno, nalazile zalihe obogaćenog uranija. Međutim, iranski zvaničnici kažu da su prije napada premjestili većinu visokounesenog materijala, dok je preostali premještan na skrivene lokacije. Glasnogovornik iranske organizacije za atomsku energiju Behrouz (Behrouz) Kamalvandi poručio je: "Treba znati da ova industrija ima korijene u našoj zemlji i da se korijeni te nacionalne industrije ne mogu uništiti."

Scenarij Sjeverne Koreje

Dodao je da je, iako je zabilježena šteta, to već bio drugi put da nuklearna industrija trpi udarce, a da njeno jezgro ostaje netaknuto.

Nuklearni stručnjaci upozoravaju da bi Iran mogao, poput Sjeverne Koreje, povući se iz NPT-a i nastaviti s programom bez međunarodnog nadzora te započeti novi, međunarodno neprijavljen ciklus obogaćivanja.

Evropski dužnosnik upozorio je: “Naša najveća briga je da završimo sa scenarijem Sjeverne Koreje… Iranci bi mogli zaključiti da je jedini način za očuvanje režima izrada bombe.”