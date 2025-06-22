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ANALIZA

Kako bi Iran mogao odgovoriti u SAD: U dometu 40.000 američkih vojnika

Osim američkih baza na Bliskom istoku, flota SAD-a koja se nalazi u Perzijskom zaljevu, neposredno uz obalu Irana, mogla bi biti laka meta

Američki brodovi u Perzijskom zaljevu bi se mogli naći na meti. AP

M. Až.

22.6.2025

Osim američkih baza na Bliskom istoku, flota SAD-a koja se nalazi u Perzijskom zaljevu – neposredno uz obalu Irana – mogla bi biti laka meta u slučaju iranskog odgovora, upozorio je Stiven Zuns (Stephen Zunes), direktor Odsjeka za bliskoistočne studije na Univerzitetu u San Francisku.

Američke oružane snage izvele su rano jutros napade na tri iranska nuklearna postrojenja, a predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) poručio je da je operacija bila “izuzetno uspješna” i da su mete “potpuno uništene”.

Udari na iranska postrojenja

Ovim napadima okončana je višesedmična dilema – da li će SAD direktno učestvovati u izraelskom nastojanju da uništi iranski nuklearni kapacitet, navodi Al Jazeera Balkans.

Dok su Izraelci gađali više nuklearnih lokacija, njihova najveća prepreka bilo je podzemno postrojenje Fordo, zakopano duboko ispod planine. Tu metu, za koju Izrael nije imao adekvatno oružje, pogodile su američke snage i proglasile je “uništenom”. Iranci, međutim, tvrde da je riječ o površinskoj šteti.

Iran je poručio da zadržava pravo da odgovori na napade, pozivajući se na Povelju Ujedinjenih naroda i pravo na legitimnu samoodbranu. Ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) izjavio je: "Ovi napadi su nečuveni i imat će trajne posljedice."

Američko vojno prisustvo na Bliskom istoku. Anadolija

Predsjednik Tramp uzvratio je oštrom porukom Iranu: "Bilo kakvu osvetu Irana protiv Sjedinjenih Američkih Država dočekat ćemo silom mnogo jačom od one kojoj smo svjedočili večeras."

Iran ima više opcija

Stiven Zuns smatra da Teheran ima "niz mogućnosti" kako bi odgovorio na američke napade.

- Mogu direktno napasti američke snage. U dometu iranskih projektila, dronova i drugog naoružanja nalazi se i do 40.000 američkih vojnika - rekao je on.

Zuns upozorava da bi potencijalni napadi na američku flotu u Perzijskom zaljevu mogli ozbiljno poremetiti globalnu ekonomiju: "To bi moglo uticati na pomorski promet, cijene nafte i globalnu ekonomsku stabilnost."

Dodaje i da bi posredničke milicije u Iraku, koje podržava Iran, mogle ciljati američke baze u toj zemlji: "Američke snage su ranjive na više lokacija i iznenadilo bi me ako Iranci ne iskoriste barem neke od tih opcija."

# IRAN
# SAD
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