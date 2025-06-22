Ministarstvo domovinske sigurnosti SAD upozorava: Mogući sajber-napadi i djelovanje "usamljenih vukova"

Ministarstvo domovinske sigurnosti Sjedinjenih Američkih Država (DHS) izdalo je bilten u kojem upozorava na "pojačano okruženje prijetnji" unutar zemlje. U saopćenju, objavljenom u okviru Nacionalnog sistema za savjetovanje o terorizmu, navodi se mogućnost "sajber-napada niskog nivoa" i potencijalnih napada koje bi mogli izvesti takozvani "usamljeni vukovi", kao odgovor na nedavne američke vojne udare na Iran, piše CNN.

Prije samih udara na iranska nuklearna postrojenja, zvaničnici američkih agencija za provođenje zakona izjavili su za CNN da se, iako se ponovo provjeravaju poznati ili osumnjičeni saradnici Hezbolaha u SAD-u, u tom trenutku nisu pojavile konkretne i vjerodostojne prijetnje.

- Prijetnja uvijek postoji - rekao je jedan federalni zvaničnik, dodajući: "razlika je kada je ona konkretna i vjerodostojna".

Nevidljivi front rata

DHS posebno upozorava da su proiranski "haktivisti" vjerovatno spremni za napade na američke digitalne mreže. Također se napominje da bi i druge osobe ili grupe povezane s iranskom vladom mogle pokušati izvesti slične sajber-napade.

Upozorenje dolazi nakon što su SAD prethodno optužile iranske hakere za miješanje u kampanju predsjednika Donalda Trampa, što je bio jasan signal da Iran sajber-prostor vidi kao moguće sredstvo odmazde.

Takvi "napadi niskog intenziteta" predstavljaju trajan izazov zbog svoje asimetrične prirode i kompleksnosti zaštite digitalne infrastrukture.

Rizik od "usamljenih vukova"

U pogledu potencijalnih fizičkih napada, DHS upozorava da bi, ukoliko iranske vjerske vođe izdaju "vjersku presudu" kojom se poziva na nasilnu odmazdu, moglo doći do povećanog rizika da se nasilni ekstremisti u SAD samostalno aktiviraju.

Riječ je o pojedincima koje inspirišu globalni sukobi i ideološki pozivi, i koji djeluju bez direktne komande terorističkih organizacija, što ih čini izuzetno teškim za identifikaciju i zaustavljanje.

Bilten precizira da bi aktuelni sukob mogao dodatno motivisati nasilne ekstremiste i potencijalne počinioce zločina iz mržnje, posebno one koji bi ciljali židovske, proizraelske ili američke vladine i vojne mete.

Upozorenja DHS-a jasno pokazuju da američka vanjska politika ima neposredne posljedice po unutrašnju sigurnost. Vođenje vojnih operacija, naročito protiv država poput Irana, direktno utiče na nivo pripravnosti i sigurnosnu dinamiku unutar SAD.

Iako, prema dostupnim informacijama, trenutno nema konkretnih prijetnji, američke sigurnosne institucije pozivaju na oprez i budnost. Prevencija sajber-napada i praćenje moguće aktivacije „usamljenih vukova“ ostaju glavni izazovi u trenutnim okolnostima.