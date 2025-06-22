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OŠTRA REAKCIJA

Demokrate žestoko protiv: "Tramp je prekršio Ustav, američki narod zaslužuje odgovore"

Političari iz Demokratske stranke oštro su reagovali na odluku predsjednika Donalda Trampa da naredi napade na iranska nuklearna postrojenja

Šumer: Tramp mora pružiti odgovore. AP

M. Až.

22.6.2025

Političari iz Demokratske stranke oštro su reagovali na odluku predsjednika Donalda Trampa da naredi napade na iranska nuklearna postrojenja, ocijenivši kako je riječ o ozbiljnom presedanu – posebno jer Kongres o tome nije bio obaviješten.

Među prvima se oglasio kongresmen Džim Himes (Jim Himes), član Obavještajnog odbora Predstavničkog doma.

- Za napad sam saznao na X-u, što je prilično neugodno za visokorangiranog člana Obavještajnog odbora - rekao je Himes.

Dodao je i da nije vidio nikakve obavještajne podatke koji bi ukazivali na neposrednu prijetnju da Iran razvija nuklearno oružje.

- Predsjednik se upravo upustio u ogroman, ogroman rizik. A ako je historija išta naučila – Libija, Afganistan, Irak – rizik na Bliskom istoku vrlo rijetko ide onako kako očekujete, ili se nadate da bi mogao ići - poručio je Himes.

Slično je izjavio i kongresmen Adam Šif (Adam Schiff): "Ovo nije bilo ustavno. Nije bilo zakonito bez odluke Kongresa."

Lider demokrata u Senatu Čak Šumer (Chuck Schumer) poručio je kako američka javnost i Kongres imaju pravo znati na osnovu čega su donesene ovakve odluke i kakve posljedice mogu imati po sigurnost Amerikanaca.

- Nijedan predsjednik ne bi smio samostalno uvući naciju u rat bez jasne strategije. Opasnost od šireg, dužeg i razarajućeg rata sada je drastično porasla - poručio je Šumer.

Pozvao je i republikance i demokrate da zajednički usvoje rezoluciju kojom bi se onemogućilo dalje učešće američkih snaga u sukobu s Iranom.

# DEMOKRATSKA STRANKA
# SAD
# DONALD TRUMP
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