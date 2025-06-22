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PREMIJER ALBANIJE

Edi Rama podržao SAD nakon napada: Iran je teokratija naoružana apokaliptičnom retorikom, ne smiju imati nuklearno oružje

Albanija čvrsto stoji iza istinskih napora predsjednika Trampa da spriječi teokratski režim u Teheranu da ikada dođe do nuklearnog oružja

Edi Rama. AP

S. S.

22.6.2025

Albanski premijer Edi Rama pružio je punu podršku administraciji predsjednika SAD Donalda Trampa nakon njihovog napada u Iranu.

Vezano za Iran, poručio je da je to teokratija naoružana apokaliptičnom retorikom.

- Ovo nije samo još jedna nuklearna država. Niti samo diktatura s nuklearnim ambicijama. Ovo je teokratija - naoružana apokaliptičnom retorikom, natopljena žigosanjem slobodnih nacija kao "satanističkih" i otvorenog pozivanja na njihovo uništenje. Po svim mjerilima, to je jedinstvena aberacija - za razliku od bilo koje države naoružane nuklearnim oružjem, bez obzira na politički sistem - naglasio je.

Dodao je da Albanija čvrsto stoji uz SAD.

- Kao nacija koja je izašla iz ponora brutalnog ateokratskog režima, kao ponosni član slobodnog svijeta i kao strateški partner SAD, Albanija čvrsto stoji iza istinskih napora predsjednika Trampa da spriječi teokratski režim u Teheranu da ikada dođe do nuklearnog oružja - istakao je Rama.

# ALBANIJA
# EDI RAMA
# SAD
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