Profesor Faris Kočan za "Avaz": Ulazimo u period daljnje eskalacije sukoba

Napad SAD na iranska nuklearna postrojenja i daljnje pogoršanje situacije na Bliskom istoku potpuno je očekivan razvoj događaja, kaže profesor i istraživač u Centru za međunarodne odnose Fakulteta društvenih nauka u Ljubljani, Faris Kočan.

- Teška situacija bila je više ili manje očekivana, s obzirom da su cijela američka Peta flota i arsenal teškog naoružanja SAD-a okružili Iran. Napad je bio očekivan zbog toga što je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) morao dati podršku svome strateškom partneru Izraelu. To je napravio u kontekstu kada svijet zna da Iran nema nuklearno oružje, za razliku od momenta kada je tadašnji predsjednik Buš naredio napad na Irak - kaže profesor Kočan.

On očekuje da Iran odgovori, što će dovesti do eskalacije oko Crvenog mora ili Hormuškog moreuza.

- To znači da ulazimo u novi period daljnje eskalacije sukoba, a tek nakon toga moći ćemo eventualno govoriti o postepenom smirivanju sukoba - dodje Kočan.