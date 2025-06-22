Britanska amabasadorica u UN-u: Nismo učestvovali u američkim udarima, Iran se treba vratiti diplomatiji

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija večeras je održalo vanrednu sjednicu povodom američkih napada na iranska nuklearna postrojenja. Među govornicima bila je i britanska ambasadorica Barbara Vudvord, koja je poručila da je Bliski istok trenutno na prelomnoj tački.

Istakla je kako je deeskalacija prioritet te da Iran ne smije razviti nuklearno oružje jer njegov program predstavlja prijetnju globalnoj sigurnosti. Dodala je da Velika Britanija nije učestvovala u američkim niti izraelskim udarima.

Naglasila je i stav britanskog premijera Kira Starmera, koji je pozvao sve strane da se vrate pregovorima i pronađu diplomatsko rješenje. Kazala je da je Velika Britanija, zajedno s evropskim partnerima, u petak u Ženevi razgovarala s iranskim ministrom vanjskih poslova Abasom Arakčijem kako bi se izvršio pritisak na povratak diplomatiji.

Vudvord je zaključila da su prijetnje neprihvatljive, ističući podršku Velike Britanije radu IAEA i važnosti NPT sporazuma. Pozvala je Iran na punu saradnju i naglasila da je sada vrijeme za smirivanje tenzija i diplomatski put.