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ODRŽANA SJEDNICA

Kina traži hitno primirje između Irana i Izraela, rezoluciji se pridružili Rusija i Pakistan

Kineski predstavnik podsjetio je da su Kina, Rusija i Pakistan predložili rezoluciju za uspostavu primirja

Kineski predstavnik. Screenshot

S. S.

22.6.2025

Kineski predstavnik u Vijeću sigurnosti UN-a pozvao je na hitno primirje između Izraela i Irana te je oštro osudio američke napade, ističući da takve akcije krše principe UN-a, međunarodno pravo i suverenitet Irana, dodatno pogoršavajući napetosti na Bliskom istoku.

Kina je zatim iznijela četiri ključna prijedloga: prvo, uspostavljanje primirja kako bi se spriječilo dalje pogoršanje situacije; drugo, zaštita civila, uz izraženu zabrinutost zbog velikog broja civilnih žrtava; treće, naglasak na dijalogu kao jedinom rješenju, jer se mir ne može postići silom; i četvrto, važnost uloge Vijeća sigurnosti u očuvanju mira.

Kineski predstavnik podsjetio je da su Kina, Rusija i Pakistan predložili rezoluciju za uspostavu primirja i izrazio nadu da će ostale članice Vijeća tu rezoluciju podržati.

# KINA
# VIJEĆE SIGURNOSTI UN
# IRAN
# SAD
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