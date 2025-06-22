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MINISTAR ODBRANE BIH

Helez: Dodik bi za milion maraka prešao na islam, klanjao i vikao "Allahu ekber"

Komentarisao je aktuelna globalna dešavanja, stanje u zemlji, ali i ponašanje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika

Dodik i Helez. Dejan Rakita / Pixsell - Facebook

M. Až.

22.6.2025

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez bio je gost u emisiji Istraga sedmice na televiziji Hayat, gdje je komentarisao aktuelna globalna dešavanja, stanje u zemlji, ali i ponašanje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.

Situacija na Bliskom istoku

Govoreći o situaciji na Bliskom istoku nakon američkog napada na iranska nuklearna postrojenja, Helez je poručio: ""Najbolje je da se svi vrate za pregovarački sto. Rat nikome nije ništa dobro donio. Čitav svijet gleda sa zebnjom. Kao ministar odbrane pozivam ih da ovo riješe mirnim putem, pogotovo pitanje Palestine i Izraela. Na jednoj međunarodnoj konferenciji trebali bi sve iznijeti i da taj dio svijeta konačno odahne."

Komentarišući položaj BiH u globalnom kontekstu, kazao je: "Bosna i Hercegovina je i gdje je bila – mala država s ponosnim srcem. U globalnim kretanjima je mlada da bi mogla da utiče na bilo šta. Na Balkanu ima ključni položaj. Ako je Bosna i Hercegovina mirna, onda je i Balkan miran."

Sastanak s iranskim vojnim atašeom

Na pitanje o reakciji američke administracije na njegov sastanak s iranskim nerezidentnim vojnim atašeom Mahmudom Mohagaghom Pourom, Helez odgovara da je sve pogrešno predstavljeno.

- Nisu mi prijetili sankcijama iz SAD-a. Sporna je bila prezentacija šta se tamo razgovaralo. Svaka naša delegacija treba da bude multietnička i sve smo ispoštovali. Bio je Zoran Šajinović i Violeta Kuljanin. Oni su svjedoci da nije bilo razgovora o bilateralnim vojnim odnosima. To je bio spin - kazao je Helez, dodavši da je ubrzo nakon toga primio i vojnog atašea SAD-a.

Hapšenje Dodika

Osvrnuo se i na Milorada Dodika: "Dodik to spinuje. Bilo bi mu drago da još ljudi ima sankcije i da nije sam."

Na pitanje zašto Dodik još nije uhapšen, Helez kaže: "SIPA je oslabljena godinama. Radilo se i puštalo se godinama. Nemaju kapacitet."

Tvrdi i da je bilo političkih pritisaka stranih ambasadora da ne dođe do hapšenja: "Ambasadori prijateljskih zemalja su me pritiskali da ga ne hapsimo u kasarni 'Kozara'. Tražio sam da ga mi uhapsimo, a da ga SIPA preuzme. Rekli su mi da neće moći izaći iz RS. EUFOR za sada neće ništa preduzeti protiv Dodika."

Na kraju je izjavio: "Dodik bi za milion maraka prešao na islam, klanjao i vikao ‘Allahu ekber’."

# MILORAD DODIK
# ZUKAN HELEZ
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