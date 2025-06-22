Helez: Dodik bi za milion maraka prešao na islam, klanjao i vikao "Allahu ekber"

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez bio je gost u emisiji Istraga sedmice na televiziji Hayat, gdje je komentarisao aktuelna globalna dešavanja, stanje u zemlji, ali i ponašanje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.

Situacija na Bliskom istoku

Govoreći o situaciji na Bliskom istoku nakon američkog napada na iranska nuklearna postrojenja, Helez je poručio: ""Najbolje je da se svi vrate za pregovarački sto. Rat nikome nije ništa dobro donio. Čitav svijet gleda sa zebnjom. Kao ministar odbrane pozivam ih da ovo riješe mirnim putem, pogotovo pitanje Palestine i Izraela. Na jednoj međunarodnoj konferenciji trebali bi sve iznijeti i da taj dio svijeta konačno odahne."

Komentarišući položaj BiH u globalnom kontekstu, kazao je: "Bosna i Hercegovina je i gdje je bila – mala država s ponosnim srcem. U globalnim kretanjima je mlada da bi mogla da utiče na bilo šta. Na Balkanu ima ključni položaj. Ako je Bosna i Hercegovina mirna, onda je i Balkan miran."

Sastanak s iranskim vojnim atašeom

Na pitanje o reakciji američke administracije na njegov sastanak s iranskim nerezidentnim vojnim atašeom Mahmudom Mohagaghom Pourom, Helez odgovara da je sve pogrešno predstavljeno.