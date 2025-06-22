Američka ambasadorica u UN-u: Ako Iran odgovori na napad, dobit će devastirajući odgovor

Američka ambasadorica u UN-u, Doroti Kemil Ši, na vanrednoj sjednici Vijeća sigurnosti UN-a nakon sinoćnjeg napada na Iran, ponovila je upozorenje da će svaki odgovor Irana naići na snažan američki odgovor.

Navela je da je cilj napada bio onemogućavanje iranskih nuklearnih sposobnosti, ističući da Iran već 40 godina prijeti SAD, Izraelu i susjedima, te da je odgovoran za napade raketama na Izrael, kao i djelovanje preko proxy grupa. Također je podsjetila da je Iran odgovoran za smrt brojnih američkih vojnika u Iraku i Afganistanu.

Ši je optužila Iran da godinama odbacuje diplomatske napore i koristi pregovore kao paravan za napredovanje svog nuklearnog programa.

Poručila je da SAD ima pravo odlučno djelovati u odbrani svojih interesa i saveznika te naglasila da Iran ne smije dodatno eskalirati situaciju. Svaki oblik iranskog napada, direktnog ili indirektnog, kako je rekla, dobit će devastirajući odgovor.

Zaključila je da Vijeće sigurnosti mora zahtijevati od Irana da odustane od uništavanja Izraela i obustavi svoj nuklearni program, pozivajući se i na izvještaje IAEA, prema kojima Iran ubrzava nuklearne aktivnosti bez opravdanja u civilne svrhe.