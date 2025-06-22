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JOSI KOEN

Bivši šef Mossada poziva na rušenje režima u Teheranu: "Ne smijemo propustiti ovu priliku"

Prema njegovim riječima, u Iranu postoji veliki broj ljudi koji su "pametni i moderni" i koji žele demokratiju

Koen: Ovo se ne smije propustiti. AP

M. Až.

22.6.2025

Bivši direktor izraelske obavještajne službe Mossad, Josi Koen (Yossi Cohen), pozvao je na svrgavanje režima u Iranu, čime je otvoreno odstupio od službene politike izraelske vlade.

- Preporučio bih premijeru i prosvijetljenom svijetu... da iskoriste ovu izvanrednu priliku koju imamo kako bi izazvali potpuni pad režima - izjavio je Koen u intervjuu za izraelski Channel 12 dodajući: "Mislim da obavještajni podaci o tome postoje."

Prema njegovim riječima, u Iranu postoji veliki broj ljudi koji su "pametni i moderni" i koji žele demokratiju. 

- Mislim da im trebamo pomoći, ne smijemo dozvoliti da propadne ova prilika da se svrgne režim. Moramo završiti ovu misiju i potpuno eliminisati režim Hameneija (Ali Khamenei) - dodao je.

Koen tvrdi da su američki napadi na iranska nuklearna postrojenja tokom noći uspješno zaustavili iranski nuklearni program – barem za sada.

U intervjuu je kritikovao administraciju bivšeg američkog predsjednika Džoa Bajdena (Joe Biden), optuživši je za "prokockane godine" zbog nečinjenja prema Iranu, dok je istovremeno pohvalio bivšeg predsjednika Donalda Trampa (Trump) za njegove akcije prema Teheranu.

Ipak, izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu), predsjednik Isak Hercog (Isaac Herzog) i ministar vanjskih poslova Gidion Saar (Gideon Sa’ar) izjavili su da promjena režima nije zvanični cilj izraelske operacije, iako su naglasili da bi takav ishod bio poželjan.

# IZRAEL
# MOSSAD
# IRAN
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