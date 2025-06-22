Izraelski borbeni avioni dovršili novu seriju napada na Iran

Izraelske zračne snage završile su još jednu seriju napada u zapadnom Iranu i Teheranu, usmjerenu na ciljeve kao što su raketne baze i protuzračne obrane, izvijestila je vojska.

U napadima je sudjelovalo oko 20 borbenih aviona koji su pogodili infrastrukturu koja se koristi za pohranu i lansiranje balističkih raketa prema Izraelu, kao i satelitske i radarske stanice u Kermanšahu i Hamedanu, koje se koriste za prikupljanje obavještajnih podataka.

Dodatno, u srcu Teherana bombardiran je sustav protuzračne obrane, dodaje vojska.

Izraelska vojska navodi da su napadi dio nastojanja da se smanje vojne sposobnosti iranskog režima.