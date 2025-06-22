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SAOPĆENJE IDF-A

Izraelski borbeni avioni dovršili novu seriju napada na Iran

Navode da su napadi dio nastojanja da se smanje vojne sposobnosti iranskog režima

Izraelski avion. AP

M. Až.

22.6.2025

Izraelske zračne snage završile su još jednu seriju napada u zapadnom Iranu i Teheranu, usmjerenu na ciljeve kao što su raketne baze i protuzračne obrane, izvijestila je vojska.

U napadima je sudjelovalo oko 20 borbenih aviona koji su pogodili infrastrukturu koja se koristi za pohranu i lansiranje balističkih raketa prema Izraelu, kao i satelitske i radarske stanice u Kermanšahu i Hamedanu, koje se koriste za prikupljanje obavještajnih podataka.

Dodatno, u srcu Teherana bombardiran je sustav protuzračne obrane, dodaje vojska.

Izraelska vojska navodi da su napadi dio nastojanja da se smanje vojne sposobnosti iranskog režima.

# IZRAEL
# IRAN
# IDF
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